Kabinet onderneemt stappen tegen biomassa, Oldambt wacht discussie in de raad af

Het kabinet is steeds minder enthousiast over biomassa. De vier regeringspartijen willen stoppen met nieuwe subsidies voor biomassacentrales waarin houtachtige biomassa wordt verbrand voor het opwekken van stroom.

Dat besluit heeft weliswaar geen directe gevolgen voor beide installaties in Oldambt, maar de oplopende discussie is voor de gemeente reden om de koppen bij elkaar te steken.

Na het zomerreces gaat de gemeenteraad discussiëren over het wel of niet langer gebruiken van de biomassa-installaties.

Twee centrales

In de gemeente Oldambt staan twee biomassa-installaties. Beide installaties, een in Winschoten en de ander in Finsterwolde, moeten de naastgelegen zwembaden verwarmen. Zij staan op dit moment uit, omdat de gemeten waardes ver boven de toegestane norm liggen. ‘Die laten zien dat er bijvoorbeeld tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uit de pijp komt dan is toegestaan’, zei burgemeester Cora-Yfke Sikkema in november vorig jaar.

De installaties zijn direct uitgezet en het is nu wachten op een nieuw onderzoek. De eigenaar van de installaties krijgt een tweede kans van de gemeente. Mocht ook daar uitkomen dat de waardes boven de norm liggen, dan heeft Oldambt grond om te besluiten te stoppen met de samenwerking.

Mocht die test wél goed uitpakken voor de eigenaar, dan zijn de poppen aan het dansen. Dan zegt het ene onderzoek dat de uitstoot goed is, terwijl het andere onderzoek een compleet andere conclusie heeft getrokken. Grote kans dat er dan een derde, beslissend onderzoek moet komen.

'Serieus geld'

Vast staat in elk geval dat politiek Oldambt over de installaties gaat discussiëren. Dat gaat gebeuren na het tweede onderzoek. De gemeente denkt dat dat onderzoek in de zomervakantie gaat plaatsvinden. Wanneer precies, dat is nog even de vraag. Oldambt wil eerst de direct omwonenden informeren over de gang van zaken.

Oldambt is op dit moment in elk geval niet van plan om de samenwerking stop te zetten. Voornaamste reden is het financiële plaatje. Eenzijdig het contract ontbinden brengt kosten met zich mee. ‘En dan gaat het om serieus geld’, laat de gemeente weten.

