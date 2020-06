Fans houden bijzondere veiling om geld voor FC Groningen op te halen

Initiatiefnemers Sjoerd-Jan Gispen en Niels Hilboessen hopen stiekem meer dan 10.000 euro voor FC Groningen in te zamelen met een online veiling. Sinds duidelijk is dat FC Groningen wel wat extra spek op de botten kan gebruiken, ontstaan er veel initiatieven om de club te ondersteunen.

Schoenen van Robben en Van Dijk

Gispen en Hilboessen organiseren namens de supportersvereniging van de club een veiling, waarbij zo'n 150 items worden verkocht. 'We hebben schoenen van Virgil van Dijk, Arjen Robben en nog zoveel meer', vertelt Gispen enthousiast.

De voetbalschoenen van Virgil van Dijk (Foto: Sjoerd-Jan Gispen)

'Het leuke is ook dat we er eigenlijk helemaal niet zoveel voor moesten doen', vult Hilboessen aan. 'Na een oproepje op social media kregen we al snel heel veel items. We moesten mensen bijna tegenhouden, omdat het anders echt te veel zou worden', lacht de initiatiefnemer.

Legendarisch shirt met AGO

Wat ze zelf het bijzonderste item vinden? 'Dat is toch een shirt met shirtsponsor AGO, van begin jaren tachtig', zegt Gispen. In dat shirt speelde FC Groningen onder andere de legendarische wedstrijden tegen Internazionale en Atletico Madrid in het Oosterparkstadion.

'We weten niet wie in dit shirt gespeeld heeft, of wanneer er precies in gespeeld is', zegt Gispen. 'Maar het is zo'n bijzonder shirt. We zijn erg trots dat dit onderdeel is van onze veiling.'

Deze shirts gaan ook onder de hamer (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Alle items van de veiling zijn hier te bekijken.