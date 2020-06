Petitie moet detailhandel behouden voor Loopsportcentrum Noord

Het centrum aan de Regattaweg in Stad is een samenwerkingsverband op het gebied van hardlopen en wandelen.

Winkel is probleem

In het centrum is ruimte voor fysiotherapie, orthopedie, massage en diëtiek. Ook grote evenementen als Tocht om de Noord zijn betrokken bij het centrum. Daarnaast is er een sportschool en een winkel, en dat laatste onderdeel zorgt nu dus voor problemen.

Oprichter en initiator Jan Douma is verrast. 'Vier maand geleden is de zaak door de wethouder van sport Inge Jongman geopend. Toen werd er gezegd dat we gewoon onze gang konden gaan.'

Petitie gestart

Om te voorkomen dat de detailhandel voorgoed uit het pand verdwijnt, is Douma een petitie gestart. 'Binnen een uur had ik al honderdvijftig handtekeningen. Volgens mij zijn we inmiddels al over de vijfhonderd heen, maar dat weet ik niet exact.'

Volgens Douma komt dit mede omdat er sprake is van een groot netwerk. 'Neem bijvoorbeeld Tocht om de Noord, die heeft al een netwerk van zo'n dertigduizend wandelaars.'

Verkoop sportartikelen verboden

Douma snapt niet precies waarom er 'opeens' geen detailhandel meer mag zitten. 'De muziekwinkel Tonika heeft hier tien jaar lang gezeten, dat is ook detailhandel.'

'Er is een handhavingsverzoek ingediend omdat de verkoop van sportartikelen op deze locatie niet toegestaan zou zijn', zegt Manon Hoiting, woordvoerder van wethouder Inge Jongman. 'Na inspectie is geconstateerd dat er inderdaad sportartikelen verkocht werden en dit is in strijd met het bestemmingsplan.'

Dit soort berichten maakt ons heel strijdbaar Jan Douma - Oprichter Loopsportcentrum Noord

Voor tonnen verbouwd

Volgens de gemeente had Douma een officieel verzoek moeten indienen om de plannen te laten testen. 'Dat is niet gebeurd', aldus Hoiting. 'Als hij dit wel had gedaan, dan had hij te horen gekregen wat de mogelijkheden waren.

Douma vindt dat hij niet helemaal juist is voorgelicht. 'Kijk, we verbouwen hier voor enkele tonnen en dat hadden we nooit gedaan als dat niet zou kunnen.'

Strijdbaar

Het loopsportcentrum is uniek in Nederland, aldus Douma. 'Dit bestond in Nederland nog niet, wat wij hier nu hebben, maar daar hoort ook een stukje detailhandel bij.' Hij vervolgt: 'Ik kreeg zelfs een reactie van iemand uit Apeldoorn die aangaf ook wel zo'n centrum te willen. Dit soort berichten maakt ons heel strijdbaar.'

Samen oplossing zoeken

Douma wil nu vooral in gesprek komen met de gemeente Groningen. Ook de gemeente ziet heil in een gesprek.

Manon Hoiting: 'We willen samen met de ondernemer gaan kijken op welke manier het centrum voor de gemeente behouden kan blijven.'