Beboete voetbalclubs zoeken steun bij raadsfracties Stad

Elf beboete voetbalclubs uit de Stad schakelen de raadsfracties van de gemeente Groningen in. Ze zijn niet tevreden over de uitkomst van een gesprek met het gemeentebestuur. Er wordt in hun ogen onvoldoende toenadering gezocht.

Van mei tot en met november vorig jaar is er door de gemeente een aantal controles uitgevoerd in de sportkantines. Daarbij werden overtredingen van de horecawet vastgesteld. Er werd alcohol geschonken aan minderjarigen. De boete daarvoor bedraagt bijna 1400 euro.

Convenant

'Na het gesprek in maart kregen we een brief van de wethouder. Daar stond in dat de boete onverkort doorgaat. Daarnaast stond er iets vaags in over educatie. Maar in het gesprek hebben we het gehad over een convenant over alcoholbeleid en rondom andere zaken die te maken hebben met een gezonde club', zegt Wim Boerkamp. Hij is de woordvoerder van de elf clubs, en tevens voorzitter van Amicitia VMC. Ook daar werd de overtreding vastgesteld.

Mystery guest

De boete is ook op de mat gevallen bij The Knickerbockers, GRC Groningen, Oranje Nassau, Groninger Boys, Groen Geel, Velocitas, VV Groningen, VVK, Oosterparkers en SC Stadspark. De kans dat de boete van tafel gaat is te verwaarlozen. Boerkamp hoopt nog wel op kwijtschelding of reductie, maar weet tegelijkertijd ook dat de afdeling handhaving gemeente niet anders kan vanwege de wetgeving.

'We kunnen niet alleen maar roepen "dit kan niet, dit mag niet en dit moet niet". Wij zien als vereniging ook in dat we het beter moeten doen. Maar dat kun je alleen maar als je preventief nadenkt. Niet op een botte manier een 'mystery guest' in de kantine die een fotootje maakt en ons op de bon slingert.'



Kantineomzet

De brief naar de raadsfracties is vorige week verstuurd. Tot nu toe is er nog door geen enkele politieke partij op gereageerd.

'We willen duidelijk maken dat we op zoek zijn naar een billijke en redelijke oplossing en of de raad in staat is om vanuit hun positie nog in staat is om een aantal dingen nog bijgestuurd te krijgen.'

Verder pleit Boerkamp voor een zachtere aanpak in deze kwestie omdat een aantal clubs door de coronacrisis kantineomzet missen. Daarnaast geeft hij het belang aan van het vraagstuk. 'Een derde van de voetbalverenigingen is beboet, dat is geen kattenpis. Dat is ook wel een politiek feit.'

