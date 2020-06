Vanaf nu: het nieuws van de NOS bij RTV Noord (en andersom)

Vanaf vandaag kunnen gebruikers van de website en app van RTV Noord ook de twee belangrijkste nieuwsberichten van de NOS zien. Je kan de functie zelf op elk moment in- en uitschakelen.

Op de website en in de app van de NOS kan je vanaf vandaag het nieuws van RTV Noord zien. Je kan in de NOS-app twee regionale omroepen selecteren waarvan je het laatste nieuws wil zien tussen het landelijke nieuws.

Samenwerkingsstap

Deze uitwisseling van nieuws is een volgende stap in de samenwerking tussen de NOS en de Regionale Omroepen, door beide partijen begin vorig jaar nog eens vastgelegd in het Convenant Versterking Publieke Journalistiek.

'Dit is een belangrijke stap voor de publieke omroepen, waartoe de NOS en RTV Noord behoren', zegt RTV Noord-hoofdredacteur Mischa van den Berg. 'Het veranderende medialandschap en manier waarop de maatschappij tegen media aankijkt, maakt dat deze samenwerking noodzakelijk is voor het publieke bestel. Deze stap maakt de volgende stap mogelijk. Het publiek is winnaar en daar doen we het voor."

Voorzitter Guus van Kleef van de dertien Regionale Omroepen: 'We zijn erg blij met deze nieuwe stap in de samenwerking. In tijden waarin alles onder druk staat is de behoefte aan onafhankelijke berichtgeving groot.'

Eerdere samenwerkingsprojecten

De NOS en de dertien Regionale Omroepen werken al vele jaren samen. Wat ooit begon op de radio is gegroeid naar onder meer: regionale blokken in de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur; het uitwisselen van agenda’s, interviews en video; gezamenlijke research; en het gebruik kunnen maken van elkaars verslaggevers.

Regionaal nieuws, nu nog handmatig door de NOS doorgeplaatst, is nu al verantwoordelijk voor 13% van het online bereik van de NOS. Het bereik van de Regionale Omroepen is door het publiceren van berichten bij de NOS met 15 procent gegroeid.

RTV Noord-nieuws blijft van RTV Noord, en andersom

Verhalen op de website en app van RTV Noord waarbij je dadelijk een NOS-logo ziet staan, zijn direct doorgeplaatst van de NOS - zonder tussenkomst van RTV Noord. Dat geldt andersom ook: de berichten die je bij de NOS ziet staan met RTV Noord-logo erop, zijn direct doorgezet naar de NOS.

NOS-directeur Gerard Timmer: 'Het publiek is hier de grote winnaar: die krijgt zo makkelijk toegang tot internationaal, landelijk én regionaal nieuws. Zo kunnen we het bereik en daarmee de betekenis van de publieke journalistiek vergroten.'

Rechts op de website zie je de banner waarmee je NOS-nieuws aan kan zetten (Foto: RTV Noord)

NOS-nieuws bij RTV Noord inschakelen

1. Website: tik op de banner rechts op de website van RTV Noord. Daarmee kan je het nieuws van NOS inschakelen.

1. App: je krijgt een pop-up melding over het landelijke en internationale nieuws van de NOS. Kies 'Ja' om het nieuws in te schakalen.

2. Heb je 'Nee' getikt? Dan kan je in de app naar Meer --> Instellingen --> Landelijk en internationaal nieuws --> en de functie daar inschakelen.

3. Je ziet nu altijd twee hoofdverhalen van de NOS bovenaan het nieuws bij RTV Noord.

NOS-nieuws bij RTV Noord uitschakelen

1. Bij elk NOS-verhaal op de website en in de app van RTV Noord, kan je helemaal onderaan klikken op een tekst waarmee je het NOS-nieuws weer uitschakelt.

4. Je kan daarna weer op de pop-up tikken om het NOS-nieuws opnieuw in te schakelen.

RTV Noord-nieuws bij de NOS inschakelen/ uitschakelen

1. Tik op de pop-up knop op de website en in de app van de NOS.

2. Je kan een of twee regionale omroepen waarvan je het nieuws bij de NOS wilt zien.

3. Als je kiest voor alleen RTV Noord, zie je voortaan drie berichten van RTV Noord op de hoofdpagina van de NOS.

4. Als je kiest voor twee regionale omroepen, zie je berichten van beide omroepen.

5. Helemaal onderaan een bericht kan je het nieuws van de regionale omroep weer uitschakelen.

