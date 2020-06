Bijzonder cadeau voor de technische school in Leek: een zeilboot

Het vaartuig gaat worden gebruikt voor installatie-opdrachten tijdens de technieklessen. De techniekdocenten van de Nijeborg zijn maar wat blij met het geschenk, dat ze kregen van collega-school ROC Friese Poort in Leeuwarden.

'Daar was 'ie overbodig en toen vroegen ze of wij hem wilden hebben. Nou, daar hoefden we geen seconde over na te denken', zegt docent Theo Arends. 'Natuurlijk wilden we de boot graag hebben. Het is een mooie toevoeging aan ons lesmateriaal. Een boot hadden we nog niet.'

Zien wat ze doen

Het gaat om een klein zeiljacht dat is opengewerkt.

Arends: 'Zo kunnen de leerlingen er gemakkelijk bij en kunnen wij als docenten zien wat ze doen en onze aanwijzingen geven. Het is de bedoeling dat de leerlingen de complete technische installatie gaan aanleggen, dus alle bedrading, schakelaars en alle andere techniek die er bij komt kijken om een boot vaarklaar te maken.'

De boot krijgt een plek in het technieklokaal (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Vreemde eend in de bijt

ROC Friese Poort werkt al veel met boten in de technieklessen, omdat er in die provincie veel gevaren wordt en er veel werven zijn. Voor de Nijeborg is het nu nog een vreemde eend in de bijt tussen de draaibanken en lasapparaten, maar straks niet meer, zegt Arends: 'We zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om de technieklessen te vernieuwen en uit te breiden. Dit past daar prima bij.'

Martin Boersma, directeur van Nijeborg en tevens coördinator van het project Sterk Techniekonderwijs, is blij met de gift. 'Dit kunnen we goed gebruiken om kinderen te interesseren voor technische beroepen. Dat is nodig omdat er een groot tekort is aan vakmensen. We trekken samen op met het basisonderwijs en andere scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld en ook het bedrijfsleven is een belangrijke partner. We willen laten zien hoe boeiend technische beroepen met veel verschillende aspecten zijn.'

De boot wordt afgeleverd bij de Nijeborg (Foto: RSG De Borgen)

De afgelopen week is de boot van de Friese hoofdstad naar Leek gebracht. Nu staat 'ie nog buiten, maar volgende week wordt de boot naar binnen gebracht en krijgt hij een plek in het technieklokaal.