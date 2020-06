Woonzorgcentrum de Es stelt hitteprotocol in: 'Onze cliënten zijn kwetsbare mensen'

Door de hittegolf heeft woonzorgcentrum de Es in Groningen een hitteprotocol in werking gesteld.

'Dit houdt onder andere in dat de ramen en deuren gesloten worden op het moment dat het buiten warmer wordt', zegt Ernst de Klerk, clustermanager van ZINN. 'Als het 's morgens vroeg 24 graden is kan er nog wel een raampje open, maar dat moet snel dicht als het warmer wordt.'

Klimaatbeheersing

Daarnaast maakt het woonzorgcentrum gebruik van zonwering en klimaatbeheersing. 'Maar die werkt alleen als alle ramen en deuren goed dicht zijn', aldus de Klerk. Aan die klimaatbeheersing worden hoge eisen gesteld. 'Daarom laten we dit ook periodiek controleren.'

Volgens de Klerk is dit op alle locaties goed. 'We hebben geluk dat we vrij nieuwe locaties hebben, dus dat is dik in orde.' De Es is één van de zes woonzorglocaties van ZINN.

Kwetsbare groep

De Clerk: 'Onze cliënten zijn kwetsbare mensen met over het algemeen een slechtere gezondheid. Oudere mensen hebben de dorstprikkel vaak niet meer. Dit betekent dat we extra drinken moeten aanbieden om te zorgen dat ze toch voldoende vocht tot zich nemen.' Volgens de Clerk gaat dit vooralsnog prima.

De stemming bij de Es is goed. 'Ik zie alleen maar blije mensen. Blije cliënten, blije familieleden maar ook blije medewerkers.'

Meer bezoek

Vanaf vrijdag mogen er weer meer mensen toegelaten worden. 'Dat is erg fijn. Waar het eerst heel strak gereguleerd was, dat maar één familielid uit hetzelfde gezin langs mocht komen, mogen familieleden nu meerdere malen per dag, iedere dag, op bezoek komen. Ze kunnen nu een wandeling maken met de cliënt bijvoorbeeld.'

De Klerk is optimistisch over de toekomst. 'Op dit moment zijn er geen besmettingen in ons huis, die hebben we gelukkig ook niet gehad. We zien de toekomst positief in.'

Wel liggen er draaiboeken klaar, mocht het mis gaan. 'Als het spannend wordt kunnen we terugschalen, maar ook weer gemakkelijk opschalen.'