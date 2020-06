OM eist cel voor poging afpersing 'pedofiel'

Het slachtoffer reageerde op een seksadvertentie die door dat stel in elkaar was geknutseld.

De vrouw hoorde een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk tegen zich eisen. Het OM vindt dat haar vriend 305 dagen jeugddetentie, waarvan 132 dagen voorwaardelijk opgelegd moet krijgen.

'Pedojagen'

De twee hadden geld nodig en kwamen op het idee om te gaan pedojagen. In de advertentie werd het telefoonnummer van de 20-jarige vermeld. Hij zocht nog een pikante foto op internet en plakte die erbij.

Het slachtoffer reageerde en de afspraak was een dag later, op de Zaagmuldersweg, bij een hek. De Stadjer kwam en wachtte een tijdlang. Net toen hij weer op wilde stappen, kwamen een man en vrouw op hem af. Dit duo riep: 'We zijn van Opgelicht. Je hebt een afspraak gemaakt met een zestienjarige.'

Geen ingewikkeld onderzoek

De twee beschuldigden de man van pedofilie en wilden 140 euro. 'Pak je mes', zou de vrouw hebben geroepen, en 'ik film alles'. Het slachtoffer werd daarbij geschopt en geslagen.

Door de beschrijving en het telefoonnummer kwam de politie al snel bij de verdachten uit. Het was niet zo'n ingewikkeld onderzoek, zei de rechter tegen de twee. Zij ontkenden bij de politie aanvankelijk, maar draaiden bij toen de bewijzen op tafel kwamen. De officier van justitie vond ook de mishandeling bewezen. Van het letsel waren foto's gemaakt.

Botsing

De vrouw stond ook terecht voor het veroorzaken van een verkeersongeval op 31 mei 2019 in Groningen. Ze bestuurde een auto, terwijl ze geen rijbewijs bezat. Ze botste op een andere wagen, wisselde met een vriend in de auto van plek en beiden reden verder.

Een getuige zag dit gebeuren en fotografeerde alles, ook het kenteken van de wegrijdende wagen. De 23-jarige vrouw kon zich niets herinneren van dit gebeuren. 'Ik was denk ik te dronken', verklaarde ze. Ze drukte volgens de officier van justitie ook een laptop van een ander achterover, die per post werd bezorgd. Dit is verduistering, zei de officier.

Strafblad

De vrouw heeft een forser strafblad dan haar vriend. Beiden zouden in de proeftijd moeten worden behandeld of begeleid, vond de officier van justitie. De 20-jarige kan maandag terecht bij begeleid wonen. Zijn voorarrest werd om die reden op basis van voorwaarden geschorst. De vrouw moet het oordeel in haar cel afwachten. Ze kan vrij spoedig daarna worden opgenomen in een kliniek.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

