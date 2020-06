Onderzoek naar veilige golfhoogtes voor schepen boven Waddeneilanden

Maritiem onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen onderzoekt dat met schaalmodellen van containerschepen, meldt Omrop Fryslan.

Simulatie in bassin

Met die schaalmodellen in een groot bassin kunnen de onderzoekers de situatie boven de Waddeneilanden nabootsen. Ze doen dat voor de ultragrote containerschepen (zoals de MSC Zoe), de kleinere Panamax-schepen en zogeheten feeders, zoals de OOCL Rauma. Dat schip verloor in februari dit jaar zeven containers boven de Waddeneilanden.

Beelden van de simulatie in Wageningen

Schepen kunnen veel slingeren

Eerder zijn er al proeven gedaan voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid om te achterhalen wat er precies gebeurde met de MSC Zoe. 'Daar zagen we dat een schip veel kan slingeren boven de wadden', zegt directeur Bas Buchner van MARIN. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt nu ook gekeken naar kleine containerschepen.

"Een groot schip reageert anders op dezelfde golven als een kleiner schip", zegt Buchner. 'De Zoe is een heel zwaar en breed schip. Dat reageert toch anders op de condities boven de Wadden. Een klein schip slingert misschien minder, maar water dat op het dek tegen de containers slaat is voor kleinere schepen weer kritieker. Dus we moeten voor al die scheepsgroottes bepalen wat veilig is en wat niet.'

Er zijn vier zaken die het varen boven de Wadden onveilig kunnen maken: het slingeren van schepen, hoge golven die tegen de containers slaan, golven die tegen het schip klappen en het raken van de zeebodem.

Veilige golfhoogtes

Met de onderzoeken bij MARIN wordt voor ieder schip duidelijk welke golfhoogtes nog veilig zijn. Daarmee kan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat in de toekomst bepalen of schepen wel of niet boven de Waddeneilanden mogen varen of dat ze bijvoorbeeld begeleiding nodig hebben.

Kans op nieuwe ramp groot

Er zijn twee routes boven de Waddeneilanden: de noordelijke diepere route en de zuidelijke ondiepe route. Op de zuidelijke route is de kans op aanraking van de zeebodem groter, en ook de kans op hoge golven tegen de containers is groter. 'Maar', zo waarschuwt Buchner, 'dat betekent niet dat de noordelijke route wel veilig is.'

De Onderzoeksraad concludeerde donderdag al dat de kans op een nieuwe ramp groot is. Om het Waddengebied beter te beschermen zou het gebruik van de zuidelijke vaarroute moeten worden beperkt bij noordwesterstorm.

