De Noord 9 van zaterdag 27 juni

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

1. Wat Aans! - Kaalmer

Wat Aans! is het Groningstalige rapduo bestaande uit De Beunhaas en FiezeRik. De afgelopen jaren hebben ze in de Noord 9 al gescoord met 'Trilploat', Sjomp', 'Grunnegs hoop' en andere hits.

De coronaperikelen gaan ook aan de rappers niet voorbij. Op YouTube schrijft het duo bij hun nieuwste liedje: 'Het is eem wat rustiger almoal. Ook wij zitten elk weekend thuis tegenwoordig en hebben zo onze eigen blik op het hele gebeuren in deze 'coronatijd'.

Beluister hier welke blik Rik en Teun op corona hebben in 'Kaalmer'.

2. Irene Wilkens & Edwin Jongedijk & Sikkom Kult - Zundagskind

Opnieuw staat Irene Wilkens met haar band in de Noord 9. Na 'Nog ainmoal daanzen mit die' (#2 in 2018), 'Hol die vast' (#5 in 2018) en 'Langzoam neergoan' (#6 in 2019) is dit opnieuw een single die terug te vinden is op het album 'Sikkom Kult', dat in het voorjaar van 2018 is verschenen.

'Zundagskind' is een duet met Edwin Jongedijk. 'Het gaat over dat je het beste met iemand voor hebt. En in deze tijd dat je graag bij elkaar wil zijn, is dit een nummer dat echt iets zegt. Ieder heeft zo z'n eigen verhaal daarbij', vertelt Irene in Café Martini op Radio Noord.

Irene en Edwin hebben elkaar ontmoet tijdens Night of the Guitars in Veendam. Toen 'Zundagskind' is geschreven, wilde Irene Wilkens graag met Edwin Jongedijk dat nummer opnemen, vanwege zijn lage, warme stemgeluid. 'We zijn samen de studio in gegaan en dat klonk zó mooi samen, dat klopt helemaal bij het nummer.' Op zijn beurt hoefde Edwin ook niet lang na te denken over de samenwerking: 'Ik hou van duetten. En ik heb met Irene ook al eerder 'Doe mist hier haildaal niks' gezongen.'

Op het album 'Sikkom Kult' staan de mooiste liedjes die de band de afgelopen jaren heeft gespeeld én nieuwe nummers. Irene is een veelzijdig zangeres, ze zingt in allerlei talen, bij allerlei bands. Samen met Sikkom Kult brengt ze uitsluitend Groningstalige liedjes, meestal geschreven door Alex Schoenmaker. Beluister 'Zundagskind' hier.

3. Inge van Calkar - Spinning around

Inge van Calkar vind je met regelmaat in de Noord 9. Haar eerdere noteringen zijn onder andere 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015), 'Imaginary' (2017), 'River' (#1 in 2018) en 'Hold you hate you love you leave you' (#1 in 2019), 'Touchdown' (#1 in 2019) en recent nog 'Dit komt ook weer goed'.

Volgens de zangeres heeft haar muziek nu een nieuwe dimensie, dan toen ze alleen nog akoestische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig'. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorsijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen.

September vorig jaar is haar album 'Reset' verschenen. Dat heeft ze met twee Groninger en een Duitse producer gemaakt. Inge van Calkar is in het dagelijks leven psycholoog en is per 1 april aan een nieuwe baan begonnen. 'Ik leer mijn collega's en mijn cliënten allemaal via de digitale weg kennen. Heel apart.' De tijd die Inge thuis doorbrengt, besteedt ze grotendeels aan het schrijven van liedjes. 'Ik doe dat liever dan Netflix kijken', vertelt ze op Radio Noord. Normaal gesproken treedt Inge in het weekend op en dat mist ze heel erg. 'Het beklemmende idee van wanneer komt dat weer. Dat zal wel het laatste zijn in de schakel dat terugkomt. Misschien spelen we het hele jaar wel niet meer, dat vind ik echt een rotidee.'

Inge heeft op 13 juni met haar band een concert gegeven op het dak van Forum Groningen. Van Calkar is blij dat ze weer 'los mag'. 'En dan meteen op zo'n mooie plek. Moet je kijken, prachtig! Ik heb nog nooit op zo'n plek gestaan', vertelt ze voorafgaand aan het concert bij RTV Noord. Onlangs gaven drie dj's een show op dezelfde locatie. 'Ik dacht: dat wil ik ook', aldus Inge.

Beluister 'Spinning around' hier.

4. Bert Hadders - De band speult jippiejippiejee

Bert Hadders kennen we van zijn hits met De Nozems, oa. 'Volluk!', 'Poolse bruid' en 'Elvis, keuning van de Bunermond'. In 2018 is de samenwerking met de Nozems geëindigd. Daarna trok Hadders een tijd op met gitarist Joost Dijkema, samen hebben ze het album 'Kokeleko' gemaakt. Daarop onder andere de Noord 9-hit 'Aarm en riek'.

Bert Hadders zijn nieuwste single heeft vrijheid als thema. 'De band speult jippiejippiejee' komt voort uit de oproep van Stichting Pandeon, POPgroningen en Centrum Groninger Taal & Cultuur om nieuw liedmateriaal te maken dat gelinkt is aan iconische verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Groningen. De oproep is gedaan in het kader van de provinciale viering van 75 jaar Vrijheid in Groningen.

Het nummer speelt zich af in de dagen na de bevrijding van de stad Groningen en vertelt het verhaal van een anoniem Gronings meisje met een groot geheim. Bekijk de clip, vol historische beelden, hier.

5. Marlous feat. Jeroen Russchen - Als het echt over is

De naam Jeroen Russchen zegt je misschien niet meteen iets. Maar hij is verantwoordelijk voor de muziek en de sound van het rapduo Wat Aans. Met Rik en Teun was hij dus al vaak in de Noord 9 te vinden. Ook werkte hij op de achtergrond aan muziek van Tino Martin, Wolter Kroes en René Froger.

Nu treedt Jeroen zélf op de voorgrond, als zanger! De Knoalster producer slaat de handen ineen met de van oorsprong Drentse Marlous Oosting. Samen verzamelden ze al ruim 62.000 views op YouTube.

Luister 'Als het echt over is' hier.

6. Wia Buze & Bart Schwertmann - Blief bie mie vannacht

De officiële presentatie van haar nieuwe album is dit voorjaar geannuleerd vanwege het coronavirus; maar het album 'Lös' van Wia is wel uit! De cd telt vijftien nieuwe tracks. 'Lös' is het meest persoonlijke album dat Wia ooit maakte.'Ik heb mijn eigen kop gevolgd', verklaart Wia de titel van de cd. 'Ik heb mensen gevraagd van wie ik het leuk vind dat die eens wat voor mij zouden schrijven. Het voelde alsof ik een beetje 'lös' was.'

Na 'Doe heurst hier bie mie' is 'Blief bie mie vannacht' de tweede single van het album. Wia wordt op het nummer terzijde gestaan door Bart Schwertmann uit Finsterwolde. Bart wint in 2000 de Soundmixshow met een lied uit de rockopera 'Jesus Christ Superstar'. Ook is hij jarenlang zanger van de coverband Boulevard geweest. Tegenwoordig is hij zanger van de legendarische band Kayak en speelt hij gitaar in de Groningse band Vanderlinde.

'Lös' is het eerste album dat Wia maakt zonder haar vaste producer en steun en toeverlaat Jur Eckhardt. De gelauwerde producer en arrangeur gaf het stokje over aan Mark Pepping uit Eelde.

7. Los Cascos - Estrellas

De zomer breekt door in de Noord 9 met 'Estrellas': een liedje over een verliefd koppel dat onder de sterrenhemel zit. Na 'Vive le vie' en 'Tu tierra' is dit het derde liedje waarmee de band van Oscar en Willemijn in de Noord 9 staat. De eerste single van Los Cascos 'Tu tierra' is in 2016 direct een regionale hit en staat twee weken op #1 in de Noord 9. Ook kiezen Radio Noord-luisteraars het tot Grootste Zomerhit van 2016.

Zangeres Willemijn van Sellingen herinnert zich het moment dat ze voor het eerst merkte dat 'Tu tierra' een hit was. 'Ik ging toen met Oscar naar het Hoornsemeer en toen we daar aankwamen, hoorde ik vaag bekende muziek. Toen ik rond keek, zag ik een man en een vrouw in een cabriolet swingen op 'Tu tierra'. Dat is wel een momentje waar veel muzikanten blij van worden.'

Behalve Willemijn van Sellingen en Oscar Molina bestaat de band uit Bert Meis (gitaar), Arnout Baard (basgitaar), Eva Bouma (toetsen) en Raphael Tahapary (drum).

Beluister 'Estrellas' hier.

8. Erwin de Vries - Komt weer goud

Op verzoek van Edwin op Noord hebben Groninger artiesten kleine liedjes gemaakt bij wijze van troost tijdens de coronacrisis. Ook organiseert RTV Noord een aantal thuiskamerconcerten waarbij Groninger artiesten nummers spelen voor in de huiskamer. Op Koningsdag was de beurt aan Erwin de Vries.

Vanuit zijn tuin in Meeden speelde de in oranje gestoken De Vries zeven nummers als afsluiter van een bijzondere Koningsdag. Eén van die liedjes sluit nauw aan bij de coronacrisis, 'Komt weer goud'. Erwin heeft het nummer inmiddels uitgebracht als single.

Bekijk Erwins uitvoering van 'Komt weer goud' hier.

9. Blanks - Silly people

Blanks is een van de productiefste muzikanten van onze provincie. Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij aan de lopende band filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Bij het schrijven en maken van zijn muziek vraagt hij vaak zijn volgers op sociale media om hulp. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren.

Nu heeft Simon onder de naam Blanks alweer een hit te pakken in de Noord 9. Na eerdere #1-noteringen voor onder meer 'Don 't stop' volgen 'Wave', 'Higher', 'Bittersweet' en 'Everything's changing'. De muzikant omschrijft het afgelopen jaar als een 'rollercoaster'. 'Een hoogtepunt is dat ik een miljoen abonnees heb gehaald op mijn YouTube-kanaal. Dat was echt bizar', vertelt Blanks aan RTV Noord. 'Ook is mijn eigen muziek meer dan een miljoen keer afgespeeld op Spotify. Een jaar geleden dacht ik nog dat het onmogelijk was.'

Momenteel zit Simon thuis in Groningen: een optreden in New York en de start van zijn Europese tour gaan voorlopig niet door vanwege de coronacrisis.

Beluister Blanks' nieuwste lied 'Silly people' hier.