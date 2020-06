Lintje voor afzwaaiend hoofd Brandwondencentrum Groningen

Gerard Beerthuizen is vrijdag door burgemeester Koen Schuiling benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Beerthuizen is chirurg en hoofd van het Brandwondencentrum Groningen.

De uitreiking vond plaats tijdens een kleinschalige bijeenkomst ter gelegenheid van zijn pensionering.

Interesse voor brandwonden

Beerthuizen is opgeleid tot intensivist en later chirurg in het Radboud Universitair Centrum, waar zijn interesse voor brandwonden is gewekt. Na zijn promotie is hij naar Amerika gegaan om wetenschappelijk onderzoek te doen op het gebied van brandwonden in het grootste brandwondencentrum van de wereld in Galveston.

Hoofd brandwondencentrum

Sinds 1991 is Beerthuizen werkzaam in het Martini Ziekenhuis Groningen als chirurg en hoofd van het Brandwondencentrum. Onder zijn leiding mocht het Brandwondencentrum Groningen zich in 2014 als eerste van de drie Nederlandse Brandwondencentra het Europees waarmerk van de European Burns Association ontvangen.