Hond die in metersdiepe buis viel maakt het goed: 'We hebben echt heel veel geluk gehad'

De hond die donderdag in een zeven meter diepe afwateringsbuis in Zuidlaren viel, heeft geen letsel overgehouden aan zijn hachelijke avontuur. Tot grote opluchting van zijn baasje Joke Kramer.

Zij liep gisteren met haar hond Bruinsma, een terriër, over de Leemkuilenweg bij Zuidlaren toen hij ineens weg was.

'We zijn hem nooit eerder kwijt geraakt, dus we wisten direct dat er iets mis was. Ongelofelijk dat hij er zonder letsel uitgekomen is', vertelt Kramer aan RTV Drenthe.

Haar partner vond de hond in een bijna zeven meter diepe afwateringsbuis. 'We waren behoorlijk in paniek', vervolgt Kramer. 'We wandelen daar dagelijks. Die put had ik nooit eerder gezien, maar onze Bruinsma lag er wel in...'

Hij is meerdere keren kopje onder geweest Joke Kramer - Baasje van hond Bruinsma

'Heel veel geluk gehad'

De brandweer werkte zich bijna vier uur lang een slag in de rondte om het arme dier te bevrijden. 'Ze hebben zich echt de pleuris gewerkt. Ondertussen lag Bruinsma daar nog steeds, inmiddels zwaar vermoeid', blikt Kramer terug.

Op de bodem van de put lag een dikke laag modder. Kramer is een tijdje bang geweest dat de hond zou stikken. 'Hij is meerdere keren kopje onder geweest. Wat dat betreft hebben we echt heel veel geluk gehad."'

Houten planken met ringen

Uiteindelijk kwam er een hondengeleider van de politie ter plaatse om met de dierenarts een plan te smeden, vertelt Kramer.

'Samen kwamen ze tot een oplossing: twee houten planken met daaraan twee riemen met ringen.'

Door de twee houten planken naar beneden te laten zakken kon terriër Bruinsma zijn pootjes in de ringen zetten. 'Toen heeft iedereen met man en macht de hond uit de buis kunnen trekken. Echt geweldig. We zijn zo blij met de inzet van alle hulpdiensten!'

Mentale tik

Bruinsma loopt nog wat mank, maar blijkt niets gebroken te hebben. Toch heeft de terriër mentaal een tik gehad, zegt Kramer.

'Hij heeft vannacht voor het eerst sinds wij 'm hebben in huis geplast. Daarnaast moest hij in zijn slaap huilen. We verwennen hem nu maximaal zodat het wat beter gaat.'

Put inmiddels dicht

De put waar Bruinsma in viel, is inmiddels dichtgemaakt. 'Op deze putten horen betonnen deksels te zitten', legt een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo uit. 'Hoe het kon dat er op deze put geen deksel zat, is ons niet duidelijk. We zijn blij dat het goed is afgelopen met de hond.'

