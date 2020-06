Fietstour met bekende Groningers levert 1500 euro op voor goed doel

De tour is een initiatief van Fietsstad Groningen, die 15 jaar bestaat.

Roemrucht

Fietsstad Groningen verzorgt fietstours door Stad. 'We zijn met acht gidsen', vertelt Sybo Glas van de organisatie. 'We laten de bekende en minder bekende plekjes in Groningen zien. Dat doen we aan mensen uit de stad zelf, maar ook aan toeristen uit de rest van Nederland, Europa en zelfs uit bijvoorbeeld Korea en Nieuw Zeeland.'

De meest roemruchte tour was er eentje met een voetbalploeg uit Den Haag, vertelt Glas. 'Die hadden een kamp in de winter in de buurt van Groningen. De trainer wilde ook 'iets cultureels' doen. En dus stonden wij op een koude zaterdagochtend te wachten op die voetballers bij het vertrekpunt op het Zuiderdiep. Na een poosje wachten kwam daar een groep voetballers aan met allemaal een flinke walm uit de mond. We zijn naar de Euroborg gefietst en weer terug en we hebben de dikste fooi ooit gekregen. Maar van tevoren vroegen we ons wel af of alle fietsen veilig terug zouden komen.'

Stichting Toentje

Voor haar 15-jarig bestaan wilde Fietsstad Groningen iets bijzonders doen. 'In deze coronatijd dachten we meteen aan de mensen die het moeilijk hebben en dan komt de voedselbank in beeld. Wij willen een bijdrage leveren aan een nog mooiere stad en Stichting Toentje doet dat ook op haar eigen manier. Zij kweekt op een duurzame manier kruiden en groenten en levert die aan de voedselbank. Dit initiatief willen wij steunen.'

BG'ers

De eenmalige fietstour met én langs Bekende Groningers (BG'ers) wordt zaterdag geopend door burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Hij en zeven andere bekende Groningers, onder wie stadshistoricus Beno Hofman, Frank den Hollander van Pé en Rinus en programmeur Peter Weening van Vera, vertellen over hun liefde voor de stad Groningen.

1500 euro

Voor de fietstour hebben zich zestig mensen opgegeven. Daardoor is 1500 euro ingezameld en dat bedrag wordt zaterdagmorgen overhandigd aan Jos Meijers van Stichting Toentje.