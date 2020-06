Donar versterkt zich met Damjan Rudež

'Ik ben blij dat ik getekend heb en kan niet wachten om te beginnen', zegt de nieuwe aanwinst op de website van Donar. De forward is goed bevriend met oud-Donar-speler Drago Pašalic. 'Toen mijn broer hier tekende, heb ik direct Drago gebeld. Hij vertelde me veel over de club en de stad en dat was allemaal heel positief. Ik heb ook in Oostende gespeeld, dus ik kende Donar al wel.'

Op dit moment ben ik ook echt niet fit, daar ben ik heel eerlijk over Damian Rudež

Niet fit

De 2.08 meter lange forward kan op meerdere posities uit de voeten. Hij speelde in zijn loopbaan tevens in de NBA, waar hij uitkwam voor Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves en de Orlando Magic. Het afgelopen jaar speelde de nieuwe aanwinst van Donar geen basketbal. 'Dat had mede te maken met de zwangerschap van mijn vrouw. In het belang van ons gezin heb ik besloten om tijdens de zwangerschap met mijn gezin in Kroatië te verblijven. Daarna hadden we natuurlijk te maken met het coronavirus, dus ik heb al een tijd niet gespeeld.'

'Op dit moment ben ik ook echt niet fit, daar ben ik heel eerlijk over. Als je zo lang geen basketbal speelt, dan voel je dat', vervolgt Rudež op de website van zijn nieuwe club. 'Sinds drie weken ben ik weer begonnen met trainen. Als ik bij Donar aansluit, wil ik in de beste vorm van mijn leven zijn.'

Ik ben slechts het jongere broertje dat moet luisteren Damjan Rudež

Het jongere broertje

Donar-coach Ivan Rudež is dus de oudere broer van Damian. In Zagreb hadden ze al een keer eerder een succesvolle samenwerking. Toen was Ivan echter nog wel assistent. 'We bereikten toen de laatste vier van de Eurocup. Ik wilde mijn carrière niet voorbij laten gaan, zonder een keer onder mijn broer te spelen. Daar is het nu de perfecte tijd voor. Mijn broer is mijn held. Dankzij hem ben ik gaan basketballen. Hij is zeven jaar ouder en ik ben slechts het jongere broertje dat moet luisteren', lacht de nieuwe forward van Donar.

De selectie bestaat nu uit: Shane Hammink, Thomas Koenis, Leon Williams, DaVonté Lacy, Jarred Ogungbemi-Jackson, Kjeld Zuidema, Nesta Agasi, Will Moreton, Sheyi Adetunji en Damjan Rudež.

