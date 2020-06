Het verhaal van de boot van de man die onzichtbaar, maar onmisbaar was

'Het bootje was van mijn man, Tom van Dijk', vertelt Yvonne Quispel. 'Hij is onverwacht overleden aan hartfalen.'

Onopvallend, maar onmisbaar

Tom en Yvonne kwamen vanuit Den Haag naar Termunterzijl. 'Tom was een onopvallende man, maar onmisbaar. Als hij er niet was, dan miste je hem', vertelt Yvonne. 'En hij was een waterman. De reden van onze verhuizing was dan ook de nabijheid van de zee. Hier kon hij zijn oude droom waarmaken: een eigen zeilboot. Maar hij wilde eigenlijk ook nog wel een sloepje en deze vond hij in Zweden.'

Samen met buurman Daan Zwarberg reisde Tom naar Zweden om het sloepje te halen. En diezelfde buurman is nu het bootje aan het opknappen.

Daan Zwarberg en Yvonne Quispel (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

As verstrooien

'Tom is namelijk gecremeerd', legt Yvonne uit. 'Het was duidelijk dat de as verstrooid moest worden in water. Dan kan ik hier de pier oplopen en de as verstrooien, maar toen dacht ik: als we dat nu eens met dat sloepje doen?'

Kobeetjedraai

's Avonds na het eten gingen Tom en Yvonne vaak even het Daip op richting Lalleweer. Yvonne: 'Daar is zo'n bruggetje, Kobeetjedraai, en daar stopten we altijd even. Ik dacht: dat is een prachtige plek om de as te verstrooien.'

Het sloepje heeft vijf jaar in de stalling gestaan (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Vertrouwen

Maar het sloepje stond inmiddels al vijf jaar in de stalling, dus de vraag was of die het nog deed. Maar daar wist buurman Daan wel raad mee. 'Als hij het niet meer doet, dan zorg ik gewoon dat hij het weer doet.'

En dus staat het bootje op een zaterdagmorgen op een trailer in Termunterzijl. 'Vanmiddag maakt hij wel geluid', zegt Daan. 'Die gaat het wel doen, daar heb ik alle vertrouwen in.'

Afscheid

En dus vaart Yvonne over twee weken in het sloepje naar Kobeetjedraai. 'Tom zijn neef, met wie hij zijn hele leven heeft gevaren, gaat mee en een vriendin van mij', zegt Yvonne. 'Een paar van onze dierbaren zullen via het pad aan de kant meerijden of meerennen. En dan zit ik daar, in het sloepje met Tom in mijn hand.'