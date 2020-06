Samen in de Spitfire: 'Rex heeft de plek van mijn vrouw ingenomen'

Het is een prachtig gezicht als je Gerrit Bieze en zijn hond Rex ziet rijden. De herdershond is in de omgeving van Muntendam dan ook beroemd. In de auto van Gerrit is een stoel weggehaald zodat Rex naast hem kan zitten.

Met zijn snuit de lucht in geniet Rex van de toertochten door Groningen en Drenthe. Hij is vandaag jarig, elf jaar is hij geworden. Hij is de oudste herdershond die Gerrit heeft gehad. En misschien ook wel de meest bijzondere. 'Het is mijn beste kameraad', vertelt Gerrit. 'Rex heeft de plek van mijn vrouw ingenomen.'

'Eerst zat mijn vrouw hier, nu Rex'

Negen jaar geleden overleed de vrouw van Gerrit. Hond Rex was toen twee. Gerrit en Rex werden onafscheidelijk. 'Hij was mijn steun en toeverlaat en dat is nog steeds zo.'

'Goud zitten goan', zegt Gerrit tegen Rex als ze in de auto stappen. Een Triumph Spitfire met één stoel voorin. De andere stoel is eruit gesloopt voor Rex. De auto heeft Gerrit al 21 jaar. 'Eerst zat mijn vrouw hier, nu Rex.'

Bekendheid in de familie

'Rex gaat overal mee naartoe, hij is overal bekend en iedereen maakt foto's', vertelt Gerrit. Bekendheid komt meer voor in de familie van Rex. Snuf de hond is namelijk zijn oom.