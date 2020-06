Is stormschade in Veendam het gevolg van een windhoos?

'Dat doet een instantie als het KNMI', legt Boer uit. 'Zeker is dat het flinke windstoten waren met uitschieters van windkracht 7. En we zijn er nog niet van af.'

Windkracht 7

Vooral rond het Borgerswoldgebied bij Veendam lijkt het flink te hebben gespookt. 'Daar zijn windstoten van 51.5 kilometer per uur gemeten', zegt Boer. 'Dan heb je het over uitschieters van windkracht 7.'

Nog niet voorbij

Volgens Boer hebben we alle buien nog niet gehad. 'De komende uren hebben we hier nog wel last van. Er kan op sommige plaatsen in korte tijd heel veel regen vallen. Rond half zeven lijkt het pas wat rustiger te worden.'

In Veendam is een boom tegen een huis gewaaid (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Wat is een windhoos?

Een windhoos is in feite een snel ronddraaiende kolom lucht die zich manifesteert als trechtervormige slurf onder een onweerswolk. Een windhoos passeert met enorm veel lawaai. Windhozen komen in onze provincie niet vaak voor. Vorig jaar werd een windhoos gespot in de omgeving van Delfzijl. In 2016 kwamen er windhozen voor in Uithuizen en Wildervank. In 2015 werd zwembad De Breede bij Warffum getroffen door een windhoos.

Lees ook:

- Storm richt op meerdere plekken in provincie schade aan (update)

- Wat is een windhoos eigenlijk?