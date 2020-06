Lauwersoog viert verjaardag Waddenzee met audiotour

Zonder corona zou dit weekend de Dag van het Wad worden gevierd. In plaats daarvan werd op Lauwersoog met een klein groepje mensen stilgestaan bij de Waddenzee als Werelderfgoed.

Aan het begin van de middag namen havendirecteur Harm Post en gedeputeerde Henk Staghouwer plaats op een smalle steiger. Samen met een accordeonist en een klein koor werd de jarige uit volle borst toegezongen.

The Great Barrier Reef

Het idee van de jarige Waddenzee is afkomstig van Nienke Dijkstra uit Den Horn. ‘De Waddenzee is vandaag elf jaar geworden. Elf jaar geleden is het gebied erkend als werelderfgoed’, legt ze uit. ‘Met die erkenning krijgen de Wadden internationale aandacht. Het gebied is nu net als The Great Barrier Reef bij Australië.’ Dijkstra zet zich met haar organisatie Doe eens Wad in voor het verwijderen van de plastic soep uit de Waddenzee.

Audiotour

Na het ‘Lang zal ze leven’ onthult gedeputeerde Staghouwer voor restaurant en viswerkplaats t Ailand een informatiebord. Havenroute Lauwersoog staat er op te lezen. Ook zie je hoe een speciale app voor de audiotour op de telefoon kan worden gedownload.

‘Dit is zo’n fantastische plek. Mensen weten niet half hoe bijzonder Lauwersoog is en wat voor bijzondere dingen hier gebeuren’, antwoordt Barbara Rodenburg-Geertsema op de vraag waarom de audiotour er moest komen. Barbara is uitbaatster van t Ailand en samen met de organisatie Waddengoud initiatiefnemer van de audiotour. ‘Als je hem helemaal wilt lopen, is het een tour van vijf kilometer. Tijdens de audiotour staan we stil bij elk gebouw en elke steiger waar je langsloopt en met een kort geluidsfragment vertellen we wat je ziet en wat er in de gebouwen gebeurt.’

Meer waardering

‘Ik hoop dat mensen de audiotour gaan wandelen en dat ze genieten van hoe bijzonder en mooi het hier is. Heel veel mensen voelen wel dat Lauwersoog een fijne plek is en met een beetje achtergrondinformatie kun je er nog meer van genieten. Dan is er nog meer waardering voor Lauwersoog’, besluit Rodeburg-Geertsema.

