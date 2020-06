Expeditie 1,5 meter: Griekenland in Wildervank

Dertig jaar zijn ze getrouwd. Geert en Jantien Folkers. Ze zouden het vieren in Griekenland. Maar door het coronavirus is de vakantie in het water gevallen.

Maar daar hebben ze iets op bedacht. Griekenland is naar Wildervank gehaald. De Griekse vlag hangt in de tuin, er is een Grieks zitje gemaakt, de caravan staat er en er is een zwembad. En met de temperaturen van de afgelopen dagen was het toch nog een heerlijke vakantie.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

