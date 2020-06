Hans Nijland: ‘Ik vergelijk dit met de terugkomst van Cruijff bij Ajax’

Nijland zit momenteel op Ameland en neemt daar niet veel telefoontjes op vertelt hij.

‘Rond drie uur werd ik gebeld door Arjen Robben. Nou, Robben weiger je niet’, lacht Nijland. ‘Ik dacht dus dat hij belde omdat we nog een keer zouden gaan golfen. Dus we hebben het eerst over koetjes en kalfjes gehad en toen vertelde hij ineens dat hij weer bij FC Groningen gaat voetballen.’

Veer op de hoed steken

‘Nou ik sta niet gauw met de mond vol tanden, maar ik kreeg echt kippenvel. Dit is zo ongelooflijk mooi voor de club. En niet alleen voor FC Groningen, maar voor het hele Nederlandse voetbal is dit echt fantastisch. Ik wil de directie van FC Groningen een hele grote veer op de hoed steken. De club heeft het op dit moment ontzettend lastig, maar dit is zo belangrijk. Dat kent zijn weerga niet. Als je als jonge speler ineens Arjen Robben naast je hebt zitten, dan is dat toch geweldig.’

Hartstikke fit

‘Robben vertelde me aan de telefoon dat hij ook hartstikke fit is op dit moment. Het is een professional pur sang’, zegt Nijland. ‘Ook commercieel betekent dit zoveel voor de club. Sponsoren die twijfelen gaan verlengen. Dit gaat duizenden extra seizoenkaarten opleveren. Mark-Jan Fledderus, Wouter Gudde, maar ook de Raad van Commissarissen verdienen een ongelooflijk compliment.'

Ik ben stiekem best een beetje jaloers Hans Nijland

'Ik wil ze hier van harte mee feliciteren en ik ben stiekem best een beetje jaloers', zegt de oud-directeur. ‘Ik had dit persoonlijk gezien als de kroon op mijn werk, maar dat het nu zo gelopen is, is ook gewoon geweldig.’

Zelfde gevoel als de terugkeer van Cruijff bij Ajax

Nijland verwacht ontzettend veel van de terugkeer van de 36-jarige Robben.

‘Het is een beetje als het verhaal van Dirk Kuijt. Maar ik zie het nog meer als de terugkeer van Johan Cruijff bij Ajax. Dat werd ook een ongelooflijk succes. Robben wordt bij Groningen ook een daverend succes. Dat kan niet anders. Er lopen hier op Ameland heel veel FC Groningen-supporters, daar ga ik vanavond in ieder geval een paar biertjes mee drinken.’

