Oud-voorzitter Bedum: 'Als Robben bij ons terugkeert is de cirkel helemaal rond'

Edwin van Zanten was in de tijd dat Arjen Robben grote transfers maakte voorzitter van Bedum. 'Toen ik het vanmiddag las, kreeg ik kippenvel. Het is fantastisch.'

Weer in training

Bedum ontving elke keer een klein deel van de transfersom als opleidingsvergoeding toen Robben overstapte naar eerst PSV en vervolgens zijn carrière voortzette bij Chelsea, Real Madrid en Bayern München.

'Ik las dat hij de afgelopen weken weer in training was. Maar ik verwachtte niet dat Arjen terug zou keren bij FC Groningen. Wel bij een andere club. Het in de huidige situatie bij FC Groningen fantastisch dat hij terugkomt. Nu ik het er weer over heb, krijg ik opnieuw kippenvel. Mooi dat Arjen z'n hart volgt.'

Ik had niet verwacht dat Robben terug zou keren bij FC Groningen Edwin van Zanten, oud-voorzitter SV Bedum

Transfervrij

Bedum houdt financieel niets over aan de comeback van de aanvaller. Robben z'n contract bij Bayern liep af en is daardoor transfervrij. 'Toen dat nog wel het geval was stond de media in de rij bij de voetbalclub in Bedum, weet Van Zanten zich nog te herinneren.

'Maar wie weet maakt hij nog een transfer van FC Groningen naar een andere club', zegt hij met een knipoog.

Cirkel

Hij hoopt dat Robben in de toekomst iets kan betekenen voor de club. 'Ik ben zelf trainer van een jeugdteam. Als hij zin heeft mag hij best een keer een training verzorgen bij zijn oude club of als een soort van mental coach optreden. Heb ik geen problemen mee. Het zou de cirkel pas helemaal rond maken als ie ook nog weer bij Bedum gaat spelen. Dat zou wat zijn.'

