Voorzitter supportersvereniging: ‘Ik heb het kippenvel nog steeds op de arm staan'

John de Jonge kan het eigenlijk nog niet geloven. Met de terugkeer van Arjen Robben naar FC Groningen gaat voor hem een droom in vervulling. ‘Bijna iedereen had tranen in de ogen’, vertelt de voorzitter.

Van alle supportersgeledingen binnen FC Groningen waren vanmiddag een paar vertegenwoordiger uitgenodigd om als eerste het nieuws te horen. ‘We waren daar met een mannetje of tien, twaalf’, zegt de Jonge. ‘We werden in de lounge ontvangen. Kregen wat te drinken en een cadeautje.’

Dat cadeau mocht pas later worden uitgepakt, kregen de supporters te horen. Algemeen directeur Wouter Gudde bedankte de supporters voor de inzet de afgelopen tijd. Daaropvolgend liepen de supporters richting de tribune waar een eierbal klaarstond. Eerst moesten ze echter even naar een filmpje kijken.

Kippenvel

‘Het geluid was heel slecht’, lacht de Jonge. ‘We zagen de beelden en ook Robben wel, maar op een gegeven moment werd alles duidelijk. Echt bijna iedereen had tranen in de ogen en kippenvel op zijn arm. Ik heb nog steeds kippenvel op mijn arm staan.’

‘Het was, nadat het filmpje was afgelopen, wel even moeilijk om de anderhalve meter afstand te bewaren. Er kwam bij iedereen zoveel los. Als ik één droom had, dan was dit het wel. Daarna hebben we nog een biertje gedronken om een beetje tot rust te komen.’

Ook voor kinderen vindt de Jonge het geweldig dat ze Arjen Robben in het FC Groningen-shirt gaan zien spelen. ‘Mijn zoon Dennis kan hem nu eindelijk live in actie zien. Ik kan het nog steeds niet geloven.’

