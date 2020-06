Sergio Padt: 'Straks kan ik zeggen dat ik tegelijk met Robben in het Groningen-shirt heb gespeeld'

Terwijl Sergio Padt even een paar dagen weg is met zijn vriendin Melanie wordt hij gebeld door een vriend van hem. 'Hij vertelde dat Robben terug zou keren bij FC Groningen', vertelt Padt.

'Speler van wereldniveau'

'Ik wist nog van niks, maar hij had het op internet gezien. Daarna kregen we een berichtje in onze groepsapp. Daar worden normaal eigenlijk alleen maar mededelingen in gedaan waarop niemand reageert, maar dat was nu wel even anders', lacht de doelman. 'Gaaf, geweldig en dat soort berichtjes stuurden medespelers.'

Padt kijkt er enorm naar uit om met Robben op het veld te staan. 'Ik heb het geluk dat ik bij het Nederlands elftal al een paar keer met hem heb mogen trainen. Robben was natuurlijk echt een speler van wereldniveau. Iemand met een fantastische carrière. Ik hoop echt dat hij dat bij ons ook weer kan laten zien. Iedereen is heel nieuwsgierig hoe hij ervoor staat.'

Verwachting

De doelman van FC Groningen weet nog niet wat hij van Robben kan verwachten. 'Ik heb het filmpje gezien, waarin hij zegt nog een lange weg te gaan te hebben. Dus dat is voor mij nu heel moeilijk om te zeggen. Het ligt in ieder geval niet aan zijn drive', zegt Padt.

'Het lijkt me echt fantastisch om met hem in het FC Groningen-stadion te spelen. Als dat lukt, dan kan ik straks zeggen dat ik met hem in het FC Groningen-shirt heb gespeeld.'