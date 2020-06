Uitbater 'Robben Café': 'Arjen is gewoon topfit'

In Grandcafé Koning & De Caenerij in Bedum gonsde het de afgelopen twee dagen al van de geruchten dat Arjen Robben het shirt van FC Groningen weer zou aantrekken.

Uitbater Gerrit Koning hoorde het nieuws en had net als veel andere supporters kippenvel.

Niet de slechtste

Zevenentwintig jaar lang had Koning een seizoenskaart. Nu niet meer omdat hij op wedstrijddagen moet werken in zijn café. Hij zag Robben debuteren voor FC Groningen en is hem altijd blijven volgen. Ook omdat zijn eigen zoon in het zelfde team speelde bij VV Bedum.

'Zijn comeback verbaast we wel en niet. Maar als je ziet hoe fit hij weer wordt, ligt het wel voor de hand. Hij zal niet de slechtste speler zijn bij FC Groningen. Hij is gewoon topfit. Daarom vindt ik ook dat hij te vroeg gestopt is', vindt Koning.

Robben zal niet de slechtste zijn bij FC Groningen Gerrit Koning, uitbater 'Robben Cafe'

Koeman

Met EK's en WK's werd zijn kroeg omgedoopt tot 'Robben Café.' Toen de aanvaller stopte bij Oranje betekende dat ook meteen het einde van een tweejaarlijkse traditie.

'Als Ronald Koeman hem weer selecteert voor het Nederlands Elftal kunnen we dat misschien nog weer een keer doen. Maar ik wil de naam Robben niet al te veel meer uitbuiten.'

Ruimte

Zelf zal hij de wedstrijden van FC Groningen in zijn eigen café kijken. Hij zal niet de enige zijn want door de coronamaatregelen mag er maar een beperkt deel van de supporters het stadion in. 'Ik heb ruimte voor 200 mensen en er staan vijf schermen.'

