'Robben is nog steeds aardige gozer en nog van grote waarde'

'Arjen Robben kan wellicht spelers over de streep trekken om bij FC Groningen te tekenen of te blijven.' Dat zegt RTV Noord-analist Wim Masker in de uitzending van 'Van de Redactie' op de Facebookpagina van RTV Noord over de terugkeer van de aanvaller.

Klasse en kwaliteit

De meningen van de verschillende deelnemers aan het forum zijn allemaal positief over de comeback. 'Hij heeft nog steeds veel kwaliteit, die klasse gaat niet bij hem weg', zegt Jan Mennega. De oud-journalist van het Dagblad van het Noorden vindt het dan ook geweldig dat hij terugkeert bij FC Groningen. 'De club krijgt een enorme boost.'

Masker en Mennega spreken zich ook uit over de blessuregevoeligheid van de Bedumer. 'De vraag is natuurlijk wel of zijn lichaam die felle sprints nog aan kan. Daarom houdt hijzelf ook een slag om de arm. Maar Robben zal hoe dan ook van grote waarde zijn. Ook al traint hij alleen maar mee. Ik had er persoonlijk geen rekening mee gehouden, maar het is echt iets om naar uit te zien', zegt Masker.

Aardige gozer

Mennega weet wel waarom Robben vaak geblesseerd raakte. 'Hij is maniakaal bezig geweest. Alles draaide om de bal, voor meer dan honderd procent. De spanning was er altijd en daardoor kwamen ook de blessures', stelt Mennega. Hij vindt verder dat Robben nog altijd een 'hartstikke aardige gozer' is. 'Hij is altijd aanspreekbaar, wat dat betreft is hij in al die jaren niet veranderd. Uiteraard wel qua levenservaring, maar dat is logisch als je ouder wordt.

Robben is van grote waarde, ook al traint ie alleen maar mee Wim Masker, analist RTV Noord

Nummer 10

In de FC Groningen-stadion wordt er inmiddels veel gevraagd van het personeel. 'Men weet onze site goed te vinden. Sinds het nieuws dat Robben bij FC Groningen gaat spelen, hebben we veertigduizend bezoekers op onze site gehad', zegt FC Groningen-marketingmanager Edwin Froma.

De eerste shirts met rugnummer 'tien' liggen inmiddels in de fanshop. Froma verwacht dat er nog wel bijbesteld moet worden. 'Inmiddels zijn er 100 besteld. Ook zijn er sinds vijf uur 650 seizoenkaarten aangeschaft en het loopt nog steeds door. Er zijn wel wat problemen met de onlineverkoop, maar het werkt wel', licht Froma toe.

Arjen moet de ruimte en rust krijgen om te voetballen Edwin Froma, marketingmanager FC Groningen

Supertrots

In alles merkt men dat de komst van Robben veel losmaakt. Zo is er al een aantal aanvragen binnen voor een skybox. Bovendien heeft Froma wel wensen om Robben in te zetten bij campagnes. 'Dat gaat allemaal in overleg met Arjen. Hij moet eerst maar de ruimte en rust krijgen om te voetballen. Wat wel duidelijk is dat zijn komst Groningen en de supporters supertrots maakt.'

Ook voor de eerste training zal veel belangstelling zijn. Maar door de coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn als Robben het veld opkomt. 'We gaan kijken hoe we dat zo goed mogelijk faciliteren', besluit Froma.

Kijk hier de uitzending van Van de Redactie op Facebook terug.

Lees ook:

- Komst Robben zorgt voor stormloop op online kaartverkoop

- Lopend Vuur: De terugkeer van Arjen Robben gaat een succes worden

- Arjen Robben keert terug als speler bij FC Groningen