Rafael van der Vaart: 'Deze stap van Arjen verbaast me niet'

'Als je Arjen een beetje kent, komt dit niet als een verrassing. Hij had even genoeg van het topvoetbal en wilde met zijn gezin terug naar Nederland. Maar deze stap verbaast me niet.'

Dat zegt oud-voetballer en analist Rafael van der Vaart over de rentree van Arjen Robben bij FC Groningen. Robben en Van der Vaart zijn vrienden en samen met Robin van Persie en Wesley Sneijder behoren ze tot de 'Grote Vier'.

Gevaar

'Het is natuurlijk wel anders, omdat Arjen nu niet in een topteam gaat spelen', stelt Van der Vaart. 'Dan ga je ook veel wedstrijden niet de betere zijn. Het gevaar van zo'n terugkeer is dat Robben komt te spelen op posities waar hij niet hoort. Hij moet wel in zijn kracht blijven. Maar ik ben hartstikke blij voor de Nederlandse competitie.'

Irritaties

Van der Vaart heeft zelf ook een niveauverschil ondervonden toen hij naar Denemarken ging. 'Dat is toch een paar niveaus lager. Dan kunnen er irritaties komen, maar als alles met jezelf lekker loopt valt het wel mee.'

'Wat ik vooral mooi vind, is dat zo'n grote speler zegt: Groningen is gewoon mijn clubje. Robben is een geweldige gozer.'

Kritiek

Toen Van Persie terugkeerde bij Feyenoord, vroegen mensen: moet hij dat nu wel doen? Van der Vaart: 'In Nederland hebben we nogal gauw wat te zeiken. Ik vind het geweldig. Robben durft wel. Hij is een echt trainingsbeest en superfit. Wij kunnen allemaal nog van hem genieten. Dat hij niet dezelfde is als vijf jaar geleden, dat is logisch'.

Van der Vaart heeft zelf nooit een rentree overwogen. 'Ik ben precies op tijd gestopt. Robben is altijd veel fitter geweest dan ik. Ik heb het ook niet gemist.'

Van der Vaart wil Robben zeker zien spelen in de Euroborg. 'Uiteraard zal ik eens wat wedstrijdjes bekijken, ook als analist. Kan ik 'm lekker afzeiken.'

