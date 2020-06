Het Robben-effect bij FC Groningen: 'Waar gaat dit eindigen?' (update)

Of het nu gaat om de verkoop van seizoenkaarten, shirtjes of skyboxen - de terugkeer van Arjen Robben op het oude nest heeft een positieve invloed op vele geledingen binnen de club.

Marketingmanager Edwin Froma kan z'n geluk dan ook niet op. Sinds de comeback van de Bedumer wereldkundig werd gemaakt zijn er 2755 nieuwe seizoenkaarten verkocht. Dat liet Froma maandagochtend rond 07.00 uur weten bij Edwin op Noord.

Rap gegaan

'Ik was al zo'n vier á vijf weken op de hoogte van de komst van Robben op de hoogte. Dat we zoveel extra seizoenkaarten zouden verkopen had ik wel verwacht, maar niet dat dit zo rap zou gaan', vertelt Froma. 'En wie weet op hoeveel seizoenkaarten we zouden zijn uitgekomen als we afgelopen weekend geen problemen met de website zouden hebben gehad.'

De seizoenkaarten die worden verzameld door stichting 'Laat ons weer eens samen juichen' moeten nog aan het aantal verkochte seizoenkaarten worden toegevoegd. Die stichting zet zich in voor FC-supporters die onder de armoedegrens leven en zich in de coronacrisis geen seizoenkaart kunnen veroorloven.

Niet te vergelijken

'Bij mijn weten is er nog nooit een speler van een dergelijk kaliber teruggekeerd bij zijn oude club. Je weet dat je een hele populaire voetballer binnenhaalt, eentje die een hele generatie nog niet heeft zien voetballen. Er zijn zat vaders met kinderen die hem graag nog willen zien voetballen en een seizoenkaart aanschaffen', zegt Froma.

We hebben al vijf aanvragen met betrekking tot skyboxen ontvangen Edwin Froma - Marketingmanager FC Groningen

Sponsoren happen toe

De run op jaarkaarten maakt hoe dan ook duidelijk dat FC Groningen 'hot' is en dat iedereen erbij wil horen. Froma: 'We hebben sinds zaterdag al vijf aanvragen met betrekking tot skyboxen ontvangen.' Ook de toeloop van sponsoren is groot, zegt Froma. 'Ik krijg steeds te horen dat sponsors die aanvankelijk wilden afhaken nu toch willen blijven.'

Gesprekken die aanvankelijk moeilijk verliepen, gingen opeens heel gladjes. 'Onze accountmanager hoeft zich de komende weken niet te vervelen', lacht hij.

Merchandising

En dan de merchandising. De kersverse Robben-shirtjes zijn straks natuurlijk niet aan te slepen. Voor Froma is de terugkeer van Robben dan ook een 'natte droom' die uitkomt. 'Ik kan het niet mooier bedenken', zegt hij.

'Er zijn 3000 thuisshirts en 2000 uitshirts onderweg', zegt Froma. 'Al komen die uitshirts helaas pas begin augustus. Maar zeg maar hoeveel ik er vervolgens nog bij moet bestellen? 5000 durf ik wel aan. Maar is dat voldoende? Is dat te weinig? Ik heb namelijk geen idee waar dit eindigt.'

'We wisten dat Robben groot was, maar zó groot? Edwin Froma - Marketingmanager FC Groningen

De Bedumer blijkt ook buiten Nederland bovendien nog razend populair.

'Bij de zeshonderd orders voor thuisshirts met de naam van Robben, zaten er tot dusver 120 uit het buitenland. Daarnaast hadden we een mediabereik van meer dan 120 miljoen verschillende views. Zelfs uit landen waarvan je dacht: voetballen ze daar ook? We wisten dat Robben groot was, maar zó groot?'

Bijzonder

Of en hoe al die seizoenkaarthouders straks in het stadion terechtkunnen als de Eredivisie weer hervat wordt, is ook voor Froma nog maar de vraag. 'Dat duurt nog tweeënhalve maand. Hoeveel mensen naar binnen mogen, zullen we af moeten wachten.'

'Maar de comeback van Robben is van een heel bijzonder niveau en dat weet de hele wereld nu', vervolgt Froma trots. 'Ik verwacht straks ook kaartverkoop uit omliggende landen, want zo gaat dat nou eenmaal. Ja, je mag wel zeggen dat het heel bijzonder en mooi is om mee te mogen maken.'

Dit bericht is bijgewerkt met onder meer het nieuwe aantal verkochte seizoenkaarten.

Lees ook:

- Kijk terug: Arjen Robben terug bij FC Groningen, dit vinden de FC-volgers