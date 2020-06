Marketingmanager FC Groningen: 'Waar gaat dit eindigen?'

Of het nu gaat om de verkoop van seizoenkaarten, shirtjes of skyboxen - de terugkeer van Arjen Robben op het oude nest heeft z'n weerslag op vele geledingen binnen de club.

Marketingmanager Edwin Froma kan z'n geluk dan ook niet op. Amper 20 uur nadat de comeback van de Bedumer wereldkundig werd gemaakt, kan hij melden dat er 1600 nieuwe seizoenkaarten zijn verkocht. Froma hoopt en verwacht dat de club nog deze dag de 2000 kan aantikken.

Niet te vergelijken

'Dit is moeilijk te vergelijken met een andere situatie', zegt Froma. 'Bij mijn weten is er nog nooit een speler van een dergelijk kaliber teruggekeerd bij zijn oude club. En wie weet waar we zouden zijn uitgekomen als we gisteren geen problemen met de website zouden hebben gehad...'

We hebben sinds gisteren al vijf aanvragen met betrekking tot skyboxen ontvangen Edwin Froma - Marketingmanager FC Groningen

De run op jaarkaarten maakt hoe dan ook duidelijk dat FC Groningen 'hot' is en dat iedereen er bij wil horen. Froma: 'We hebben sinds gisteren al vijf aanvragen met betrekking tot skyboxen ontvangen.' Zoals ook de toeloop van sponsoren enorm is. 'Ik krijg steeds te horen dat sponsors die aanvankelijk wilden afhaken nu toch willen blijven', zegt Froma. Gesprekken die aanvankelijk moeilijk verliepen, ging opeens heel gladjes.

Merchandising

En dan de merchandising. De shirtjes zijn straks natuurlijk niet aan te slepen.

'Er zijn 3000 thuisshirts en 2000 uitshirts onderweg', zegt Froma. 'Al komen die uitshirts helaas pas begin augustus. Maar zeg maar hoeveel ik er vervolgens nog bij moet bestellen? 5000 durf ik wel aan. Maar is dat voldoende? Is dat te weinig? Ik heb namelijk geen idee waar dit eindigt.'

Adrenaline

Voor Froma is de terugkeer van Robben dan ook een 'natte droom' die uitkomt. 'Ik kan het niet mooier bedenken', zegt hij. 'Net zoals ik ook enorm heb genoten van de stichting #laatonssamenweereensjuichen, waar oud-spelers een seizoenkaarten doneerden. Ik zit gewoon vol met adrenaline. Vanochtend was ik om 5 uur al weer klaar wakker. Het is gewoon echt super.'

Lees ook:

- Kijk terug: Arjen Robben terug bij FC Groningen, dit vinden de FC-volgers