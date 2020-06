Welke rol speelde de vrouw van Robben in zijn rentree en waarom krijgt hij een sushibord cadeau?

De FC zat al meer dan een jaar achter Robben aan. Onlangs vroeg de topvoetballer wat hij, met het oog op de coronacrisis, kon betekenen voor de club. Op dat moment zagen Fledderus en trainer Wouter Gudde hun kans schoon.

Sushi

Ze belden de vrouw van Robben, Bernadien, en maakten met haar een afspraak in München. Fledderus: 'Wij arriveerden rond lunchtijd en Arjen was zeer verbaasd. Maar we werden heel hartelijk ontvangen en er werd sushi besteld.'

Michael Jordan

Fledderus en Gudde probeerden Robben te overtuigen om weer bij de FC te komen spelen. 'We hadden een video-compilatie gemaakt van 'The Last Dance' over basketballer Michael Jordan en trokken de vergelijking met Robben. Wij probeerde duidelijk te maken wat de drive van Arjen zou kunnen betekenen voor de FC. We konden wel zien dat hij daar een goed gevoel bij kreeg. Daarna is het balletje gaan rollen en nu zitten we hier.'

'Dat Robben dit doet, zegt meer over de mens Arjen Robben dan over de voetballer. Hij is altijd gewoon gebleven, uit Bedum', besluit Fledderus.

Sushibord

De technisch directeur had ook nog een cadeau voor Robben: een sushibord. 'Dit is het bord dat wij op Hemelvaart mee kregen van Bernadien; met wat sushi voor onderweg. Bij deze krijgen jullie het sushibord weer terug.'

