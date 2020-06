Robben: 'Dit is clubliefde; Ik zou dit voor geen andere club hebben gedaan'

'Met alle respect', vervolgde de Bedumer op de persconferentie ter gelegenheid van zijn terugkeer op het oude nest, 'maar dit had ik ook bij geen enkele andere club gedaan. Ook niet als FC Bayern me terug had gevraagd. Ik kom hier vandaan, ik ben hier opgegroeid. En ook al woonde ik hier niet meer: ik ben altijd supporter van de club gebleven.'

Ik zal vooral het goede voorbeeld moeten geven op het veld Arjen Robben

'Dit voelt als thuiskomen', vervolgde Robben. 'Met de verhuizing terug naar Groningen begon het nadenken. Wat kon ik voor de club gaan betekenen? Als trainer heb ik nog geen ambitie en een plaats in de directie ambieer ik evenmin.'

Niks te verliezen

Sommige mensen vragen zich wel af waar hij aan begint. Maar dat vindt Robben eigenlijk maar een rare vraag. 'Ik heb namelijk helemaal niks te verliezen', vindt hij. 'Mijn carrière zit erop, daar zit een mooie strik om, en dit is alleen maar een heel mooi vervolg.'

En de overgang van Lewandowski naar Postema? Met het niveauverschil verwacht Robben geen problemen te krijgen. 'Natuurlijk zit er een behoorlijk verschil in het niveau, maar ik doe dit om te helpen. Natuurlijk wil je daar de jonge jongens bij betrekken, maar ik wil dat niet overdrijven. Ik zal vooral het goede voorbeeld moeten geven op het veld.'

het kan variëren van 0 of 1 of 2 wedstrijden, tot een hele hoop. Nee, geen 34, want dat is me in m'n carrière nog nooit gelukt Arjen Robben

Dat de terugkeer zo lang geheim is gebleven, heeft hem wel verbaasd. 'Compliment aan FC Groningen daarvoor, want het speelde natuurlijk wel al een aantal weken. Na 2 of 3 trainingen kreeg Bild er weliswaar lucht van, maar nadat ik zei dat er écht geen comeback aan zat te komen, gingen ze gelukkig niet verder met onderzoeken.'

Slag om de arm

Robben wil er wel voor waken dat de verwachtingen té hoog worden opgeschroefd. 'Om teleurstellingen bij supporters en sponsors te voorkomen', zegt hij. 'Het doel en de missie zijn duidelijk. Maar ik moet dit wel benoemen: het kan variëren van o of 1 of 2 wedstrijden, tot een hele hoop. Nee, geen 34, want dat is me in m'n carrière nog nooit gelukt.'

Of Robben, zoals 18 jaar geleden, ook weer op de fiets naar het stadion zal gaan? 'Ons nieuwe huis aan de rand van Groningen is op fietsafstand van het trainingscomplex, dus dat zal er best een keer van komen.'

Z'n beide zoontjes hoeven in ieder geval niet ver te fietsen om te gaan trainen bij hun nieuwe club. 'Ik heb ze ingeschreven bij Be Quick', aldus Robben.

Rol in het veld

Over z'n rol in het veld is nog niet tot in detail gesproken, zegt Robben. 'Dat wijst zich straks allemaal vanzelf.'

Robben tekende een eenjarig contract. Over zijn salaris zegt hij dit: 'Daar waren we snel uit. De onderhandelingen zijn soepel verlopen en beide partijen zijn helemaal happy met het resultaat'.

