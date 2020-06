Danny Buijs: 'Ongelooflijk mooi dat Arjen deze stap heeft gezet'

Natuurlijk is ook trainer Danny Buijs in z'n sas met de komst van Arjen Robben naar de FC. Al was het alleen maar omdat hij een speler van formaat in z'n schoot krijgt geworpen.

'Ik bekijk het door twee brillen', zegt de coach. 'Allereerst is het natuurlijk geweldig voor de club. Maar ook voor mij als trainer is dit fantastisch. Ik ben een jonge trainer, die er net twee jaartjes eredivisie op heeft zitten. De kans om met zo'n jongen te gaan samenwerken, gaat een enorme ervaring zijn. Dat kan me alleen maar verder helpen in m'n ontwikkeling.'

FaceTime

Buijs sprak al een aantal keren met z'n nieuwe pupil. Via FaceTime onder andere. 'Ik heb de afgelopen jaren wel veel contact gehad met z'n ouders, maar Arjen kende ik nog niet persoonlijk. Maar het beeld dat wij allemaal van hem hebben, is de afgelopen uren weer bevestigd: hij is een enorme liefhebber, en een fantastisch persoon bovendien.'

'Heel veel mensen', vervolgt Buijs, 'denken dat het vanzelfsprekend is dat hij deze stap zet, maar als je ziet waar hij gespeeld heeft, bij Chelsea, bij Real Madrid, en tien jaar bij Bayern, dan spreekt uit zo'n stap alleen maar heel veel klasse.'

Hij is zeker betere trainers gewend Danny Buijs over Arjen Robben

Of Buijs bang is dat Robben betere trainers is gewend dan hijzelf? 'Hij is zeker betere trainers gewend', zegt Buijs. 'Hij heeft in de absolute top gespeeld. Maar ik was tijdens onze gesprekken vooral benieuwd hoe hij er zelf instond. Nou, hij stond er heel positief in.'

Negativiteit

'Ikzelf ben ooit teruggegaan naar de amateurs, en daar kwam ik in de negativiteit terecht, omdat jongens daar van een minder niveau waren en minder georganiseerd dan ik was gewend in het betaalde voetbal. Maar ik merkte al heel snel dat dat gevaar bij Arjan niet aanwezig is. Hij zit er juist heel positief in.'

En wat betreft de rol van Robben: 'Daar zijn we nog niet heel diep op ingaan. Maar dat is heel simpel wat mij betreft. Als hij straks op het veld staat heeft-ie zelf een hele grote rol waar hij gaat spelen. Die kans is groot dat hij zichzelf opstelt. Maar het belangrijkste is dat hij nu eerste trainings- en wedstrijdfit raakt.'

Geslaagd

Wanneer de comeback voor Buijs geslaagd zal zijn? 'Het feit dat hij deze stap heeft gezet, maakt het voor mij al geslaagd.'

