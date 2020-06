Gedragspsycholoog Postmes: 'De drijfveer van Robben spreekt de mensen enorm aan'

'Dit betekent een enorme kick voor veel mensen', zegt Postmes. 'Het geeft een enorm impuls.'

Het feit dat Robben een legende is die terugkeert, terwijl niemand daar meer op gerekend had, is daar volgens Postmes debet aan, al zal bij de máte van de euforie ook de coronacrisis een rol hebben gespeeld, denkt hij.

Trouw aan de club

Postmes: 'Tijdens een ramp als deze zie je dat heel veel mensen iets willen doen voor de gemeenschap. De actie van Robben is daar een mooi voorbeeld van. Hij gaf ook aan dat het bij z'n keuze een rol heeft gespeeld, en dat spreekt de mensen natuurlijk enorm aan. Dat maakt ze extra enthousiast. En naast het sportieve aspect, is het ook nog eens een heel mooi voorbeeld van trouw aan de club waar het voor hem allemaal begonnen is.'

Andere ploeg profiteren natuurlijk ook van deze stap van Arjen Robben Tom Postmes - Gedragspsycholoog RUG

'En daarnaast', vervolgt Postmes, 'snakken de mensen naar het einde van die coronacrisis, naar het bijeenkomen in grote groepen, en naar het gevoel dat daarbij hoort. Alles wat er normaal op en rond het stadion gebeurt, missen de mensen. Er was wat dat betreft de afgelopen tijd ook weinig positiefs te melden. Het grootste voetbalnieuws van de afgelopen weken was Johan Derksen, dus dat is dan allemaal best droevig en suf. Dan is dit natuurlijk een stukje heel goed nieuws.'

Elders in het land

Opvallend daarbij was dat niet alleen in Groningen de mensen lyrisch waren, maar dat de reacties elders in het land ook overwegend positief waren.

'Andere clubs profiteren hier ook enorm aan mee', vindt Postmes. 'Stel je nou voor dat je straks FC Groningen op bezoekt krijgt... Dat was de afgelopen jaren, met name in aanvallend opzicht, natuurlijk niet altijd zo'n heel groot feest. Terwijl ze nu straks Arjen Robben weer te zien krijgen! Dat is toch fantastisch?'

Flitsende acties

Dat laatste spreekt Postmes zelf in ieder geval aan. 'Ik denk dat ik niet iets heel controversieels zeg, als ik zeg dat het al onder Erwin van de Looi niet altijd even spectaculair was. Defensief was het degelijk, aanvallend hield het niet over. Maar een speler als Robben, met flitsende acties en af en toe enorme impulsen naar voren, brengt dat wél. Ook daar hunkeren de mensen weer naar.'

