Honderden betogers tegen coronamaatregelen op Drafbaan Groningen

Kwamen er op twee eerdere demonstraties slechts een handjevol mensen af, zondagmiddag telde de organisatie zo’n zeshonderd demonstranten.

Weg mit dij 1,5 Meter

Eén van de demonstranten is Meta Liu uit Kolham. Weg met dij 1,5 meter, doarvan word gain aine beter, staat er op haar spandoek.

‘Het is schandalig wat er aan het gebeuren is’, begint ze. ‘Dat ze oude mensen opsluiten. Zij hebben Nederland groot gemaakt en die sluiten ze nu op in tehuizen. Zogenaamd om ze te beschermen.’

In de war

Liu vertelt over haar dochter die demente bejaarden verzorgt en dat die door de maatregelen helemaal in de war raken.

‘Ik zit hier voor onze kinderen en kleinkinderen, want als die in zo’n samenleving groot moeten worden dan houd ik mijn hart vast.’

Samen met haar man houdt Meta Lui het spandoek op (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Eerste keer

‘Dit is de eerste keer dat ik demonstreer’, vertelt Ton Kok uit Kampen. Hij is horeca-ondernemer en wilde per se demonstreren. ‘Ik ben fel tegenstander van wat de overheid wil. De hele lockdown en dergelijke. Onze hele economie wordt om zeep geholpen. We hebben vier horecabedrijven. We lijden gigantisch veel verliezen en op het moment dat het om gaat vallen dan komen er tweehonderd mensen op straat te staan.’

Ik zie duidelijk een tendens dat mensen het aardig zat beginnen te worden Organisator Wesley Wiltschut

Achter hem staat Nel Wolthuis uit Hoofddorp. ‘We zouden eerst naar Den Haag gaan, maar dat werd me nu te grimmig. Ik wil vredig demonstreren voor de toekomst die ik nog heb en voor m’n kinderen en kleinkinderen.’

Applaus voor een van de sprekers (Foto: Rene Walhout/RTV Noord)

Niet verrast

Stadjer Wesley Wiltschut is de organisator van de Groningse demonstraties tegen de coronamaatregelen. Hij is niet verrast dat er steeds meer demonstranten bij komen.

‘Ik zie duidelijk een tendens dat mensen het aardig zat beginnen te worden. Deze demonstratie is er voor om mensen wakker te maken voor wat er op dit moment gebeurt.’

Wiltschut fungeert tijdens de demonstratie als spreekstalmeester en kondigt de verschillende sprekers aan. We horen de verhalen van bezorgde ouders, boze verplegers en boeren. Premier Mark Rutte, minister De Jonge, het RIVM en Bill Gates moeten het vaak ontgelden.

'Boost' gegeven

Na afloop kijkt Wiltschut tevreden terug. ‘Dit heeft me zo’n ‘boost’ gegeven om door te gaan’, zegt hij. 'De volgende demonstratie maak ik een dezer dagen bekend want we gaan door. Tot het bittere einde.’

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis

- 'Vrijheidsdemonstratie' op Drafbaan mag zondag doorgaan