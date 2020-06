Rondje Groningen: Nu Mollema nog en struikelen in Aduard

Oké, we blikken nog even terug op de terugkomst van Arjen Robben naar de FC. Maar dat niet alleen! Ook gaan we nog even naar Oterum en zien we losse tegels in Aduard.

Dit artikel bevat de meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland die we vandaag zijn tegengekomen. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Wie Arjen zegt, moet ook Bauke zeggen!

Trouw-columnist Marijn de Vries begint haar column zo: 'Weet u wie bij elkaar op school zaten? Arjen Robben en Bauke Mollema.' Bauke werd géén profvoetballer...

2) Allemaal verlangen naar een Robben

We hebben al een apart Rondje Robben gehad, gisteren. Maar toch: ook andere clubsupporters lusten nu wel een comeback.

3) Nieuwe literaire wandelgids

Schrijver Tommy Wieringa heeft in Groningen gestudeerd. Wist je dat? Zo nee, dan kan dit boekje je vast nog wat meer leren.

4) Opdat wij niet vergeten

Oterdum 'leeft' voort op haar eigen manier.

5) De eendjes gevoerd. Het gaat door!

Satirische nieuwssite De Speld ziet dat Robben weer helemaal klaar is voor het niveau van de Eredivisie.

6) 'Het is juridisch niet in de haak'

Jan Brouwer, hoogleraar Rechten en Samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen, laat zich ruim een uur interviewen over de aanpak van de coronamaatregelen. Die noemde hij eerder al een schending van de grondrechten.

7) Lekker aangelegd stoepie!

Deze lijkt voor verbetering vatbaar...

8) No Era Penal?

Het is, een dag na de presentatie van Arjen Robben bij de FC, de verjaardag van de wedstrijd die Mexicanen graag vergeten. Was het nou een penalty of niet?

9) Het (on) weer in beeld

Gaan we eruit met deze stemmige beelden van het imposante weekendweer. Wouter van Bernebeek schoot ze:

10) Maaien voor bloemen

De bermen in de Onlanden zien er fleurig uit. Dat komt omdat er gestopt is met klepelen Nu maaien ze laat.

11) Nog eentje over Robben dan

De nieuwste Groningse held is nog wel eens geblesseerd. Om op de hoogte te blijven van of hij wel of niet geblesseerd is heeft iemand een Instagram-account in het leven geroepen. Toch is de interpretatie van een blessure ja of nee niet helemaal eenduidig. Dat bewijst deze website.

