Ommelander Ziekenhuis krijgt huisartsenspoedpost terug

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda kan met ingang van 1 juli weer gebruikmaken van de huisartsenspoedpost. Vanwege de drukte in de piek van de coronacrisis, was die tijdelijk in Hoogezand gevestigd, maar dat wordt weer teruggedraaid.

Nu de situatie in de ziekenhuizen weer wat normaler is geworden, kan het OZG weer ruimte bieden aan de huisartsenspoedpost. Dat was eerder dan gepland, maar in goed overleg is de terugkeer in gang gezet.

Laatste dag in Hoogezand

De huisartsenspoedpost in Hoogezand heeft vandaag, maandag 29 juni, de laatste dag. Op 30 juni worden patiënten verwezen naar posten in Groningen, Stadskanaal of Delfzijl.

Doktersdienst Groningen verzoekt iedereen niet zomaar naar de huisartsenspoedpost te komen, maar altijd eerst even te bellen.

