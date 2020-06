OM eist celstraf voor steekincident in azc Delfzijl

Een 24-jarige bewoner van het azc in Delfzijl moet volgens het Openbaar Ministerie voor het neersteken van een medebewoner van het asielzoekerscentrum vijftien maanden de cel in. De officier van justitie vond poging tot doodslag bewezen.

Het incident vond plaats op 17 april. Voor de ogen van vele medebewoners stak de 24-jarige Algerijn het slachtoffer in de gang van het azc met een halve schaar in zijn nek, hals en borst.

De dader werd direct aangehouden, al kon hij niet vertellen wat er precies was gebeurd. Hij vroeg zich af of hij het letsel had veroorzaakt, zei hij tegen de agenten. Later zei hij dat hij zelf met een mes werd aangevallen. Hij weerde dat af en sloeg uit angst met een halve schaar in zijn hand.

Geen hechtingen

De officier van justitie vond dat de man andere keuzes had kunnen maken, teruggaan naar zijn kamer bijvoorbeeld. 'Maar hij koos voor de aanval', zei de officier. Het letsel viel mee, doordat het slachtoffer zich afwendde. De wonden hoefden niet te worden gehecht, wel blijven volgens de officier littekens achter. De verdachte was nog maar vier dagen in Nederland. Daarvoor zwierf hij door Europa, maar kon nergens asiel krijgen.

De advocaat van de verdachte vroeg om vrijspraak, omdat zijn cliënt zich verweerde. De raadsman vond poging tot doodslag dan ook niet bewezen. 'Hooguit mishandeling, omdat hij de ander nog net raakte', zei hij.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.