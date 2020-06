Qbuzz stopt met werven chauffeurs en schrapt mogelijk in dienstregeling 2021

Busvervoerder Qbuzz schrapt mogelijk in de dienstregeling van 2021. Het bedrijf zegt in een interne mededeling 'op zoek te zijn naar een nieuw evenwicht tussen vervoersvraag- en aanbod. (...) Dat zorgt, hoe vervelend ook, voor een aanpassing van de organisatie.'

Qbuzz zegt in september met concrete plannen te komen. Wel is er nu al voor gekozen geen nieuwe chauffeurs meer te werven.

Geen vaste banen

Vooral voor uitzendkrachten is dat een vervelende boodschap. Normaal werd een uitzendkracht in vaste dienst genomen als een buschauffeur die in dienst was bij Qbuzz vertrok, bijvoorbeeld omdat die met pensioen ging.

'Een vaste baan kunnen we even niet geven, omdat we minder scherp hebben wat er in de toekomst gebeurt', zegt Michel van der Mark, directeur Marktontwikkeling bij Qbuzz.

'Geen gezonde bedrijfsvoering'

'De afgelopen tijd heb je (half) lege voertuigen zelf ervaren. Dat is geen haalbare situatie voor een gezonde bedrijfsvoering', schrijft directeur Gerrit Spijksma op 26 juni in de interne mededeling aan chauffeurs. 'We verwachten dat het aantal reizigers de komende tijd sterk lager blijft.'

'Volgend jaar ziet er, net als dit jaar, anders uit dan alle voorgaande jaren', vult Van der Mark aan. 'Economisch gezien gaat er het één en ander gebeuren, en dat gaat invloed hebben op het gebruik van het openbaar vervoer.'

Minder ritten per lijn

Directeur Wilko Mol van het OV-bureau Groningen Drenthe benadrukt dat er nog geen knopen zijn doorgehakt over de nieuwe dienstregeling. Hij laat weten dat het niet de bedoeling is complete lijnen te schrappen, maar dat er op verschillende buslijnen minder ritten worden uitgevoerd.

'De lijnen blijven hun waarde behouden, maar sommige mensen werken tegenwoordig vaker thuis. Als die mensen op de dag dat ze niet thuis werken ook later beginnen dan normaal, moet je de ritten anders verdelen over de dag.'

Aantal reizigers stijgt

'Het aantal reizigers stijgt op dit moment gestaag', zegt Van der Mark. Toch blijft het aantal mensen dat met de bus reist fors lager dan een jaar geleden. 'Doordeweeks hebben we nu 35 procent van het aantal reizigers dat een jaar geleden nog voor de bus koos, 's weekends is dat 50 procent.'

Van der Mark hoopt dat er vanaf 1 juli weer meer reizigers bij komen. Vanaf dan is het openbaar vervoer niet meer alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Een mondkapje blijft wel verplicht, reizen in de spitsuren wordt afgeraden.

Mondkapje begint te wennen

'Ik verwacht zeker dat de nieuwe richtlijn het aantal reizigers een boost zal geven. Bovendien begint het mondkapje te wennen en gaan we campagne voeren. Mensen moeten hun weg naar de bus echt weer terugvinden, er is plek zat', zegt Van der Mark.

De bedoeling is dat reizigers vaker gaan staan in de bus. 'Het is aan mensen zelf om zich slim door de bus te verspreiden. 1,5 meter afstand is niet altijd haalbaar, het is aan jezelf om de ruimte te zoeken. Soms doe je dat door te gaan staan in plaats van te zitten.'

Na de zomervakantie spannender

'In de zomer is iedereen welkom in de bus', zegt Van der Mark. Na de zomervakantie wordt de situatie anders. Dan wordt het waarschijnlijk drukker in de bus, omdat het voortgezet onderwijs weer volledig hervat wordt en ook andere onderwijsinstellingen weer meer lessen op locatie les gaan geven.

'We zijn in gesprek met de onderwijsinstellingen, om lessen meer gespreid aan te bieden. Dat moet helpen in het tegengaan van overvolle bussen. Ritten naar Zernike die hutjemutje zitten, dat wil je nu niet.'

In gesprek met kabinet over steunpakket

Van der Mark zegt samen met andere ov-bedrijven in gesprek te zijn met het kabinet over een nieuw steunpakket. Eerder trok staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur 1,5 miljard uit om ov-bedrijven te compenseren voor schade door de coronacrisis. Dat pakket geldt tot het eind van dit jaar.

'De aanpassingen in de dienstregeling van 2021 hangen samen met de komst van een nieuw steunpakket. Wat er precies gaat gebeuren met die dienstregeling is nu nog niet te zeggen.'

NS schrapt 2300 banen

Qbuzz is niet de enige vervoerder die de financiële gevolgen van de coronacrisis ervaart. De NS bezuinigt 1,4 miljard euro, 2300 banen staan op de tocht.

