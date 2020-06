Video: Robben over de streep getrokken na bijzondere roadtrip

Het was een reis om nooit meer te vergeten, verklapte technisch directeur Fledderus zondag al tijdens de persconferentie waarop Robben officieel gepresenteerd werd. In de missie om Robben over te halen, was een cruciale rol weggelegd voor Robbens partner, Bernadien.

Afspraak met Bernadien

'Zonder dat Arjen het wist hebben we met Bernadien een afspraak gemaakt om langs te komen in München', vertelde Fledderus. En zo zaten hij en Gudde op 21 mei om 04.30 uur in de auto met maar één doel: Robben bewegen voor een comeback bij FC Groningen.

'We waren alleen even vergeten dat het volle bak coronatijd was en je in Duitsland niet zomaar een tankstation in kunt lopen', zegt Fledderus lachend. 'Het bleek dat je daar een mondkapje nodig hebt, maar die hadden we niet mee. Gelukkig had ik achterin de auto nog een hoodie liggen, die ik voor m'n mond kon houden. Zo konden we toch nog afrekenen en nog wat drinken halen.'

Bekijk hier de video van de roadtrip van Fledderus en Gudde:

Aan de sushi

Rond lunchtijd arriveerde het technische FC-duo in München, een moment dat Fledderus niet gauw zal vergeten. 'Arjen reageerde verbaasd en zal wel gedacht hebben: wat een gekken zijn dit. Bij het favoriete sushirestaurant van de familie Robben werd sushi besteld', blikt de technisch directeur terug.

Tijdens de lunch toonden Fledderus en Gudde een videocompilatie, in de stijl van Michael Jordans 'The Last Dance', waarbij ze hun plannen met Robben voor FC Groningen uit de doeken deden.

'Daarmee wilden we laten zien wat Arjens topsportmentaliteit, zijn drive en winnaarsmentaliteit zouden kunnen betekenen voor de club, spelers, supporters en alles daaromheen.'

'Zegt veel over de mens Arjen Robben'

'We zagen en merkten dat Arjen er een goed gevoel bij kreeg', vertelde Fledderus op de persconferentie. Andermaal maakte het technische FC-duo duidelijk dat de Bedumer FC Groningen het beste kon helpen door de kicksen weer onder te binden.

'Het zorgde ervoor dat het balletje weer is gaan rollen. Dat hij gekozen heeft om voor FC Groningen te gaan spelen, zegt heel veel over de liefhebber, maar misschien nog wel meer over de mens Arjen Robben.'

