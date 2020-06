Hoe deed Robben het ook alweer tijdens zijn eerste periode bij de FC?

Hij beleefde er grote successen. Maar daardoor zijn we misschien een beetje kwijt hoe hij het in zijn begintijd deed bij de FC. Tijd om dat op te frissen.

Komt onderstaande player voor de radioreportage niet in je scherm? Klik dan hier

52 wedstrijden

52 wedstrijden speelde hij voor de Trots van het Noorden, blijkt uit cijfers van FCGStats.nl en Transfermarkt.nl. In het merendeel van die wedstrijden werd níet gewonnen. In slechts 18 van de 52 wedstrijden stapte Robben (met de rest van het team) winnend het veld af. Dat is 35 procent.

Dat Robben kan scoren weten we natuurlijk al lang. In zijn tijd bij de FC maakte hij er twaalf.

Voor elke goal had hij gemiddeld ruim vier wedstrijden nodig. In zijn tijd bij Chelsea en Real Madrid scoorde hij verhoudingsgewijs minder vaak. Bij Bayern München scoorde hij juist meer. Daar maakte hij 144 doelpunten in 309 wedstrijden. Dat is een goal per ruim 2 wedstrijden.

'Als Robben scoort, wint de FC'

Van de elf wedstrijden bij de FC waarin hij scoorde, won de club acht wedstrijden en ging slechts één wedstrijd verloren. Als we de statistieken dus mogen geloven gaat Groningen komend seizoen een mooie tijd tegemoet als Robben komend seizoen veel scoort.

Het heeft acht wedstrijden geduurd voordat Robben een structurele basisplaats veroverde. Waar hij in die eerste acht wedstrijden vijf keer als invaller binnen de lijnen kwam, is dat in de opeenvolgende wedstrijden die hij voor Groningen speelde maar twee keer gebeurd.

In 13 van de 45 wedstrijden wedstrijden in de basis werd Robben vroegtijdig naar de kant gehaald.

Drie keer geel

Als het op het aantal gele kaarten aankomt, speelde Robben nergens zo fair als bij de FC. Drie keer werd hem hier een gele prent getoond. Omgerekend een keer in 17 wedstrijden.

In zijn tijd bij die andere clubs werd hij in verhouding vaker op de bon geslingerd. Bij München kreeg hij gemiddeld elke 13 wedstrijden een kaart. Bij PSV was dat zelfs iedere 9 wedstrijden.

Bij Groningen en PSV kreeg Robben geen enkele keer rood. Bij bij zijn buitenlandse avonturen is hem dat vijf keer wél gebeurd, waarvan twee keer direct.

Komt onderstaande tabel niet in beeld? Klik dan hier.