De Koffiecorner #85 (vanuit Bedum): Alles rond de thuiskomst van Arjen Robben

Dit keer zijn we zelf te gast, in de kantine van SV Bedum. We praten met allerlei betrokkenen (mede-Bedumer Willem Groeneveld, voormalig CVVB-voorzitter Martin Broekmans, oud-mentor Bart Brouwer en SV Bedum-hoofdtrainer Remy van der Wal) over Arjen in zijn jonge jaren en wat zijn thuiskomst betekent voor Bedum.

Voor de rest blikken we natuurlijk terug op de afgelopen dagen, doet Martin een oproep richting Zeefuik en heeft Stefan Bleeker transfernieuws. Ook spreken we met degene die de primeur als eerste had, maar niemand geloofde hem: Mathijs Renkema.

Later verschijnt deze aflevering van De Koffiecorner ook nog in een video-editie.

De Koffiecorner in Bedum (Foto: RTV Noord)

(Staand vlnr: Brouwer, Drent, Groeneveld en Bleeker. Zittend vlnr: Broekmans, Van der Wal en Geertsema)

-Broekmans: 'Dit is eigenlijk al genoeg, en dan heeft hij nog niet eens gevoetbald'

-Brouwer: 'Ik denk dat Arjen Bernadien versierde'

-Bleeker: 'Fledderus was flabbergasted toen ik hem vroeg naar Hrustic'

-Groeneveld: 'Na de PSV-transfer kwamen supporters verhaal halen bij Robben voor Fame'

-Drent: 'Zeefuik, blijf alsjeblieft. Je wordt zelf een nog betere voetballer!'

-Van der Wal: 'Goed idee, een oefenwedstrijd tussen SV Bedum en FC Groningen'

-Mathijs Renkema: 'Ik was een paar dagen de lul, maar daarna wel opgelucht'

