‘Die blikken van de mensen en dat oohhhh over de Grote Markt toen Arjen in beeld kwam...'

De club wilde ‘het geschenk uit de hemel’ dolgraag het eerst bekend maken aan de fans. Vooral omdat de supporters zich zo ongelooflijk loyaal hadden getoond in deze zware coronatijden.

Om de komst van de wereldvoetballer, om zo’n wereldprimeur voor de media verborgen te houden, zorgde voor een paar doldwaze hectische dagen op de burelen van het stadion en daarbuiten. Hier het verhaal hoe het geheim van een voetballer als wereldnieuws zo lang bewaard kon blijven.

Een van de spillen in dit verhaal is supporterscoördinator Matthias Mulder. Mulder verhaalt over die vijf hectische dagen.

Woensdag

'Ik wist het natuurlijk al een tijdje dat het erin zat dat Arjen terug zou komen, maar aan het begin van de vorige week werd de knoop pas echt doorgehakt en toen begon het pas echt. Ik heb woensdagmorgen de uitnodigingen verstuurd naar de vertegenwoordigers van de supportersclubs om zaterdag naar het stadion te komen. In de uitnodigingen hebben we onze waardering laten blijken voor wat zij de laatste maanden allemaal voor de club hebben gedaan.'

Mulder citeert dan de uitnodiging: 'Graag willen we iets voor jullie doen. We hebben een presentje en dat wil Wouter (Gudde, red.) jullie graag overhandigen. Laat even weten met hoeveel je komt met het oog op de eierballen…’

'Hier moest ik even wat liegen en bedriegen. Alhoewel, nu ik erover nadenk er is niets aan gelogen. We hadden immers een presentje, haha.'

Donderdag

'Ondertussen was ik druk bezig nieuwe seizoenkaarten aan de man te brengen. Als je dan met een supporter of ondernemer belt dan mag je helemaal niks zeggen dat Arjen terugkomt bij de FC. Dat stilzwijgen voelt dan niet echt goed, maar het was voor het goede doel.'

'Ik moet toch ook even kwijt dat het toch geweldig is dat er zonder de wetenschap dat Arjen weer bij de FC komt voetballen er al zoveel seizoenkaarten zijn verkocht: 8000. En zonder te weten hoe het straks allemaal gaat in de stadions en met het voetbal. Moet je toch nagaan.'

'‘s Avonds hadden we supportersoverleg over de lopende zaken, de toekomst en de acties die ze allemaal voor de club op touw hebben gezet. Ja, dan ligt het natuurlijk op je lippen. Maar Wouter en ik konden ons verbijten.'

Hij had meteen aan Hans gevraagd of het klopte van Robben. Hans had gezegd van niet, anders had hij het wel geweten Matthias Mulder, supporterscoördinator FC Groningen

Vrijdag

'Ik zat al vroeg in de auto richting Rotterdam. We moesten natuurlijk wel een shirt hebben voor Arjen voor de presentatie. Onze nieuwe shirts moest ik halen uit de haven van Rotterdam. Die waren net aangekomen vanuit China via Engeland. Je mag best weten. Ik regel wel vaker shirts maar hier zat echt druk op.'

'Ik werd ook constant gebeld vanuit de Fancorner. Of ik ze al had, waar ik was en of ik al op de terugweg was. Het shirt moest namelijk nog bedrukt worden met de naam van Arjen en zijn nummer tien.'

'Ik was ‘s avonds om half acht thuis. Mijn vrouw wist er ook van. Die vertel ik dit soort dingen wel. Maar... die houdt zich niet zo met voetbal bezig. Die vindt alles wel best. Ik heb de hele verdere avond en eigenlijk de hele dag al, constant mijn telefoon lopen te verversen. Bij RTV Noord, bij het Dagblad, bij de NOS. Hebben ze al iets over Robben? En elke keer juichen als het niet zo was.'

'Toch was er een iemand die vrijdag de rentree van Arjen als voetballer bij de FC meldde via Twitter (Mathijs Renkema van dekrantnieuws.nl, red.). Och jong en wij maar kijken of een ander medium dat over zou nemen. Zo blij van niet, hè…'

'De mensen van de verschillende fansites gingen zich wel bij ons melden. Of het waar was? We hadden afgesproken om te zeggen dat het wel heel mooi zou zijn maar dat ze Arjen zelf maar moesten bellen.'

'Een van de mensen van een fansite, zat op Ameland en wie was daar ook? Hans Nijland. Hij had meteen aan Hans gevraagd of het klopte van Robben. Hans had gezegd van niet, anders had hij het wel geweten, had ie gezegd. Nou het was wel waar, haha.'

Zaterdag

'Ik had best goed geslapen. Je hebt een beetje zo’n gevoel dat je jarig bent. Dat er iets spannends staat te gebeuren. Maar ik slaap daar best wel om. ‘s Ochtends meteen weer kijken of er iets op Noord of in de krant stond. Ik had gezegd dat ik om drie uur op het stadion zou zijn, want om half vijf kwamen de supporters. Maar ik hield het niet meer thuis en was er al om elf uur. Mijn collega’s waren er ook al. Die vlogen thuis ook tegen de muren omhoog.'

'Ik ben toen bezig gegaan met een groot scherm om op de Grote Markt te zetten. We wilden iets voor de supporters terugdoen en iets voor de stad. We vonden daarom dat we de fans in het stadion het eerst zouden laten weten van Robben, maar tegelijkertijd ook in het middelpunt van Groningen. Ik moest natuurlijk allerlei ‘foevels’ uithalen met dat scherm. Ik had tegen die man, die was ook nog op vakantie, iets gezegd over een nieuwe campagne en zo.'

De auto met de ledwall (Foto: Eigen foto)

'Ik uiteindelijk met die man en dat scherm op een wagen naar de Grote Markt. Om drie minuten voor vijf hebben we het scherm voor café Hooghoudt en de terrassen geparkeerd, om twee minuten voor vijf opgezet. Marc-Jan Fledderus (technisch directeur FC Groningen) en de burgemeester (Koen Schuiling) stonden er ook stiekem te kijken en te filmen. Ik zou toen met een megafoon iedereen bij elkaar toeteren. Het zou ook niet zo zijn, maar gaat dat ding niet stuk. Stond ik daar als een gek te bölken.'

'Maar dan... als dan het moment daar is. Om exact vijf uur toen ook de supporters in het stadion het te horen kregen, startte het filmpje op het grote scherm. Die blikken van de mensen en die ‘ooohs’ die over de terrassen gingen, toen het hoofd van Arjen in beeld kwam. Onvergetelijk. Kippenvel. Dat was nou echt mijn moment.'

'Daarna ging ik terug naar het stadion en werd ik opgewacht door de supporters. ‘Doe he’, zeiden ze. ’Doe wost alles al, doe aaierbaal.’ En dan noem ik de krachttermen maar even niet. Die eierballen gingen er daarna trouwens heel lekker in.'

Zondag

'Arjen kreeg voor de presentatie in het stadion zijn shirt met zijn naam en nummer 10. En de kinderen van de medewerkers en medewerkers zelf mochten op de foto. Ook mijn dochters gingen met Arjen op de foto. Tja man wat een dagen. Zo mooi he dit. Vooral voor alle supporters.'

'Arjen geeft ons in deze tijd hoop en trots… Veur heul Grunnen…'