Economen dolblij met terugkeer Robben: ‘Deze wereldster wil juist hier wonen’

De terugkeer van Arjen Robben bij de FC is veel meer dan een sportieve stap, betogen Marketing Groningen, VNO-NCW Noord en Economic Board Groningen.

Zoveel meer dan een comeback

Zaterdagmiddag in huize Groot. Een pushmelding vertelt dat Arjen Robben terugkeert bij FC Groningen. ‘Ik wist niet wat ik hoorde’, zegt Emme Groot, voorziter van Economic Board Groningen. ‘Mijn vrouw vertelde het mij. Ik zei: ‘Wat?!? Dit is fantastisch!’'

Groot, oud-burgemeester van Delfzijl en voorzitter van de lokale voetbalclub NEC Delfzijl, kent de provincie op zijn duim. Hij denkt: dit is zoveel meer dan een comeback van een voetballer. ‘Op zijn hoogtepunt was Arjen Robben een speler die tot de top 10, top 15 van de wereld behoorde. Hij is een absolute ambassadeur van onze provincie. Wie hebben gold in handen.’

Dat weet Barbara Risselada, directeur van Marketing Groningen, maar al te goed. Ze kreeg vele berichten over Robben, ook van marketingorganisaties in het land, die Risselada feliciteerden met de terugkeer van zo’n uithangbord.

'Deze wereldster wil juist in Groningen wonen'

Marketing Groningen zet onze provincie op de kaart met de slogan ‘Er gaat niets boven Groningen'. De terugkeer van Arjen Robben is veel meer dan alleen een duwtje in de rug voor Groningen, ziet Risselada.

‘Je hebt ambassadeurs nodig die jouw verhaal uitdragen. Daarmee bouw je een sterk merk, dat maakt het geloofwaardig. Arjen Robben is zo’n ambassadeur, je mag hem gerust een icoon noemen. Na vele internationale omzwervingen keert hij terug in Groningen, juist voor zijn eigen geluk.'

Risselada beseft: de boodschap van Robben over zijn terugkeer, het verhaal dat Groningen zijn thuis is, waar zijn roots liggen, helpt Marketing Groningen als geen ander. Volgens De Telegraaf is de video waarin Robben zijn terugkeer aankondigde meer dan 70 miljoen keer bekeken en bereikte het verschillende landen.

‘Het mooie is: Robben laat zien dat Groningen een plek is waar je heel gelukkig bent. Die bruisende stad, die pareltjes in het ommeland, de ruimte en de kwaliteit van leven die we hier hebben. Hij vertegenwoordigt dat verhaal heel erg. Dit is fantastisch. Deze wereldster wil juist in Groningen wonen.’

Maradona

Ook Sieger Dijkstra, voorzitter van VNO-NCW, is dolgelukkig met de komst van Arjen Robben naar Groningen.

‘Dit heeft hele grote impact, meer dan we op dit moment vermoeden’, zegt hij. ‘Door dit te doen, geeft Robben een signaal af dat Groningen een plek is waar je goed kunt wonen. We zien natuurlijk best veel mensen die wegtrekken uit Groningen en niet meer terugkeren. Dit geeft een heel mooi statement en is goed voor onze gezamenlijke trots.’

Die trots heeft Groningen nodig, zien ze. Na de aardbevingsellende, de soms lastige sociale omstandigheden in Oost-Groningen, is het tijd voor een positief verhaal. Groot ziet parallellen met de komst van Diego Maradona naar Napoli in de jaren ’80. Maradona, die het arme zuiden van Italië haar trots teruggaf, in de strijd met het rijke noorden, waar het economisch gezien vooral om Milaan en Turijn draaide.

‘Daar kun je het wel mee vergelijken’, zegt Groot. ‘Dit zet Groningen in al zijn facetten op de kaart. Dit gaat ongetwijfeld voor een boost zorgen, met een economische spin-off.’

Dijkstra voorziet een dergelijk scenario, maar is voorzichtig om dat in cijfers uit te drukken. ‘Als het Nederlands elftal won en goed scoorde, gaf dat ook een impuls aan de economie. Ik verwacht dat we eenzelfde effect in Groningen gaan zien.’

