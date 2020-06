Advocaat Roelf B: 'Toen ik de straf hoorde, wist ik dat het OM in beroep zou gaan'

De straf die de rechtbank in Boedapest heeft opgelegd, aan Roelf B. en Gert-Jan N. uit Stadskanaal viel lager uit dan in het strafvoorstel van het Openbaar Ministerie (OM): vijf jaar.

De Stadskanaalsters werden maandag veroordeeld voor grootschalige drugssmokkel en -handel. Zij werden in augustus vorig jaar opgepakt met twintig kilo drugs op zak bij het Sziget-festival in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Spijt

Hongarije heeft een van de strengste anti-drugswetten van Europa. Eerder deed het Openbaar Ministerie de twee mannen een strafvoorstel: als ze schuld zouden bekennen, zouden ze respectievelijk acht (Roelf B.) en tien (Gert-Jan N.) jaar cel krijgen.

Maandagochtend bleek bij de rechtszaak dat beide mannen dit accepteerden. Ze bekenden schuld en betuigden spijt.

Beroep

Dat laatste was voor de rechter aanleiding de straf voor beiden te verlagen tot vijf jaar, de wettelijke minimumstraf voor ernstige drugsdelicten in Hongarije. Bovendien mogen de twee vier jaar lang Hongarije niet meer in na het uitzitten van hun straf.

'Ik was niet heel enthousiast toen ik het vonnis hoorde, want ik wist bijna zeker dat het OM hiertegen in beroep zou gaan', zegt Rachel Imamkhan, de Nederlandse advocaat van Roelf B.

Serieuzere straf

Het OM liet inderdaad direct al weten zich hier niet bij neer te leggen. 'Wij vinden dat er een serieuzere straf moet komen dan het wettelijke minimum', aldus OM-woordvoerder Ference Rab.

Het hoger beroep, waarbij de straf opnieuw wordt bepaald, vindt naar verwachting pas eind dit jaar plaats, denkt Imamkhan.

Huisarrest

In de tussentijd mochten de twee Stadskanaalsters in 'huisarrest'. Ze zijn na de rechtszaak overgebracht naar een appartement in Boedapest.

'Dat appartement mogen ze onder geen beding verlaten', legt Imamkhan uit. 'Doen ze dat wel, dan is de kans verkeken dat ze na twee derde van hun straf te hebben uitgezeten vrijkomen.'

Verzoek van N.

Het verzoek om de strafbepaling niet in de gevangenis, maar in huisarrest af te wachten, kwam overigens van de advocaten van N, zegt Imamkhan: 'Wij hebben er niet om gevraagd. De tijd die de mannen in huisarrest zitten, telt namelijk niet mee als voorarrest en kan dus ook niet afgetrokken worden van hun straf.'

Of het huisarrest in stand blijft, is overigens nog de vraag. Het OM laat weten ook daartegen beroep te hebben aangetekend.

