Oldambt stemt met pijn en moeite in met nieuwe bezuinigingsronde

‘De maatregelen doen ontzettend veel pijn’, ‘Wij worden door het Rijk in een hoek gedreven’ en ‘Het is de zoveelste bezuiniging in de rij’. Het doet zeer, het doet pijn, maar een meerderheid van politiek Oldambt heeft maandagavond ingestemd met een nieuw bezuinigingspakket.

De bezuinigingen zijn nodig om tot een sluitende begroting te komen. Grijpt de gemeente niet in, dan ontstaat in de komende vier jaar een tekort van 21 miljoen euro. Het grootste gedeelte van de tekorten is, net zoals in nagenoeg alle andere gemeenten in de provincie, vooral ontstaan door oplopende (jeugd)zorgtekorten.

Welke bezuinigingen?

De gemeente had al een pakket maatregelen klaar liggen dat vanaf 2023 in zou gaan, maar een deel daarvan wordt naar voren gehaald. Zo wordt er vanaf volgend jaar bezuinigd op ‘groen’. Onkruid wordt minder vaak verwijderd, dode bomen worden alleen nog weggehaald als er gevaar dreigt.

Er wordt ook scherp gekeken naar uitgaven in het sociaal domein. Van al het geld dat de gemeente uitgeeft gaat maar liefst 56% naar die categorie. Het uitgangspunt blijft dat mensen die zorg nodig hebben ook ‘gewoon’ zorg krijgen, maar het pakket wordt minder luxe.

Minder schoonmaken

De gemeente schrijft: ‘Waar nu nog vaak hele woningen worden schoongehouden, zal dat straks bijvoorbeeld worden teruggebracht naar de leefruimtes. Heb je een extra slaapkamer of berging die je graag een keer schoon wilt hebben, dan moet je dat dus zelf regelen met hulp vanuit je omgeving.’

Ook gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) met een procent extra omhoog. Dat betekent dat de ozb in Oldambt in 2021 in totaal met 5,5 procent stijgt.

'Sloopkogel'

Het college heeft met pijn en moeite de bezuinigingsvoorstellen op papier gezet. Maar zij voelt het als plicht om de gemeente uiteindelijk weer op het goede spoor te krijgen.

De manier waarop schoot bij oppositiepartijen in het verkeerde keelgat. Zij voelden zich niet gehoord. De SP verwijt het college ‘een vreselijk neerbuigende arrogantie richting de inwoners’, de VCP spreekt over ‘een sloopkogel in het sociaal domein’, en Oldambt Aktief noemt dit beleid ‘het sociale failliet van Oldambt’.

‘Klein kuikentje’

Het werd maandagavond even fel toen Fokke Fennema zijn betoog hield. De D66'er is onderdeel van het samenwerkingsverband Halte 7, waarin zeven partijen vertegenwoordigd zijn, en was overduidelijk klaar met het commentaar van de drie oppositiepartijen. Fennema: ‘Je kunt je als een zielig klein kuikentje roeren, je kunt roepen om actie, je kunt alle schuld in elk geval ver buiten de deur leggen, je kunt verzuimen zelf met constructieve oplossingen te komen, maar daar schiet je helemaal niets mee op.’

Die uitspraak leidde tot woede bij VCP'er Jan Kenter. Hij snelde naar de microfoon en vroeg om voorbeelden, maar die wilde Fennema niet geven. De D66'er zei daar op een later moment op terug te komen. Kenter raakte geïrriteerd en liep boos weg van de microfoon, maar een korte pauze en een sigaretje deden hem goed.

Prettig debat

Hij sprak even later in alle rust: 'Politiek bedrijven is ook emotie. Die emotie gaat soms met mij aan de loop. Zo ben ik nou eenmaal. Een vogeltje zingt zoals het gebekt is.' Het is tekenend voor de betrokkenheid en de emoties die de raadsleden in Oldambt, ieder op zijn of haar eigen manier, voelen en uiten nu voor de zoveelste keer gesproken wordt over bezuinigingen. Er is de afgelopen jaren namelijk voor miljoenen bezuinigd.

Dat moment leek de partijen dichter bij elkaar te brengen. De rust keerde terug in het debat. Er werd opeens met alle geduld naar elkaar geluisterd, met elkaar meegedacht en onnodige interrupties bleven achterwege. Voor het eerst in lange tijd dachten alle partijen samen na over de toekomst van de gemeente.

Den Haag

De oplossing voor alle bezuinigingen? Die ligt voor een groot deel in Den Haag. Er wordt bijna gesmeekt om meer geld. Maar zolang Den Haag niet bijspringt, blijft Oldambt de voorzieningen steeds verder uitkleden. En dan is het nog afwachten wat de coronacrisis met de financiële situatie gaat doen. Die eventuele gevolgen zijn nog niet te overzien.

