Lopsters niet blij met versoepelde regels rond nieuwbouw

Daardoor hoeven nieuwbouwwoningen nog maar aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. Maar niet iedereen is daar blij mee.

Onrust

Het begon drie jaar geleden met een proef in de wijk Over de Wijmers in Loppersum en de Zuidrand in Middelstum. Daar zijn in totaal acht moderne huizen gebouwd die nauwelijks gebonden waren aan regels. Volgens wethouder Pier Prins (CDA) is hier veel vraag naar bij kopers en daarom wil de gemeente dit uitbreiden.

Het plan zorgt voor onrust bij bewoners van de Lopster nieuwbouwwijk. In een brief aan de raad schrijven zij dat ze bang zijn voor een potpourri aan kleuren en huizen. Ook vinden ze het oneerlijk dat zij zich moesten houden aan strenge regels en nieuwe bewoners straks niet. Zo moesten de huizen gebouwd worden met rood tot roodbruine bakstenen en antracietkleurige dakpannen. Acht bewoners maken bezwaar.

'Te ver doorgeschoten'

Raadsleden snappen de bewoners van de nieuwbouwwijk wel. 'De pilot liet veel vrijheid voor bouwen toe, misschien teveel. Ik kan me voorstellen dat ze hier raar naar kijken, want zij hadden strenge regels bij de bouw van hun eigen huis', zegt raadslid Arend Laning van coalitiepartij CDA. 'De pilot voor welstandsluw bouwen is iets te ver doorgeschoten', zegt Be Prins van de ChristenUnie.

In vergelijking met de proef zijn er nu wel regels bijgekomen. Zo is er een maximale hoogte voor de dakgoot, om 'blokkendozen' te voorkomen. Ook mogen huizen niet teveel afwijken van wat er al staat. De gemeente heeft dit op aandringen van de provincie aangepast.

Uitzondering

Ondanks deze regels eisen de bewoners van Over de Wijmers dat er een uitzondering komt voor hun wijk. Oppositiepartij Lokaal Belang Eemsdelta staat daar achter: 'Deze wijk heeft al drie keer te maken gehad met verandering van regels. Er is rust nodig', zegt raadslid Hans Warink.

De meeste partijen willen die uitzondering niet. VVD-raadslid Bert-Jan Huizing: 'Het zijn best wel bijzondere huizen. Of het mooi is of niet blijft een kwestie van smaak. Het plan is nu redelijk dichtgetimmerd, dus ik denk dat er geen rare dingen gebeuren.'

Wethouder Prins zegt dat het plan juist is aangepast na de reacties van de bewoners: 'Bij de proef gaven we op een aantal onderdelen teveel vrijheden. Daarom komen er iets meer regels waarin we hebben geluisterd naar de opmerkingen.'

'Te snel doorheen drukken'

De bewoners overwegen naar de Raad van State te stappen om de versoepeling van regels in de wijk alsnog tegen te houden. Ook willen zij een procedure starten vanwege planschade. Ze vinden dat de gemeente de teugels te snel laat vieren: 'Wij hebben sterk de indruk dat de gemeente Loppersum de nieuwe visie wel heel snel er doorheen wil drukken.'