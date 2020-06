Lopend Vuur: De maatregelen tegen roken zijn te streng geworden

Rookwaar mag straks niet meer in het zicht. (Foto: Bart Maat/ANP)

Vanaf 1 juli moeten alle rookwaren in supermarkten uit het zicht liggen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal daar ook op gaan controleren.

De maatregel zou al begin dit jaar in moeten gaan, maar de supermarkten kregen uitstel tot 1 juli. Het uitstalverbod voor kleinere verkooppunten gaat in per 1 januari 2021.

Speciaalzaken

De overheid komt met deze maatregel om het roken verder te ontmoedigen. En misschien gaat het nog wel verder. In de Tweede Kamer werd dit jaar ook een voorstel ingediend om tabaksproducten op termijn alleen nog in speciaalzaken te laten verkopen, en niet meer bij de supermarkt of de benzinepomp.

Hoe kijk jij naar deze maatregelen? Is dit een goede ontwikkeling of gaat het te ver?

