Bewoners Hoofdweg Eelde voelen zich niet gehoord door gemeente

Bewoners van de Hoofdweg in Eelde zijn het zat. De gemeente Tynaarlo moet samen met de bewoners kijken naar de vernieuwing van de weg, maar volgens actiegroep 'Herinrichting Hoofdweg' is dat 'samen kijken' vooral een wassen neus.

Het fietspad, dat al een tijdje als slechtste fietspad in Drenthe bekend staat, geparkeerde auto's die de doorgang blokkeren én weinig veilige oversteekpunten: dat de Hoofdweg in Eelde aan vernieuwing toe is, is geen geheim. Zo'n twee jaar geleden werden de bewoners door de gemeente gevraagd om mee te denken over de herinrichting van de weg, schrijft RTV Drenthe.

Ideeën ingeleverd

'We hebben ideeën ingeleverd tijdens de eerste informatieavond', vertelt Fabio Lamanna die aan de Hoofdweg woont en deelneemt aan de actiegroep. 'Het is toen heel erg stil geweest vanuit de gemeente. Wij waren uiteindelijk benieuwd wat er gedaan was met de plannen die we hebben ingeleverd. Er kwam eigenlijk niet veel uit, vanuit de gemeente. Een top drie met 'dit wil men'. Later kregen we een brief van de gemeente dat min of meer alles al was besloten en daar was ik het niet mee eens.'

Vorige week besloot de actiegroep een brief aan de raad te sturen om nogmaals de punten op te sommen die voor de actiegroep en dus de bewoners van de Hoofdweg in Eelde belangrijk zijn. Meedenken en meebeslissen voor het bereiken van een acceptabel plan is slechts één van de punten.

Eigen plan

Voor bewoner Lamanna voelt het alsof de gemeente zijn eigen plan trekt. 'De gemeente is van mening dat haar plannen de plannen zijn en dat alles al geprobeerd is. Wij, de actiegroep, zijn van mening dat dat niet zo is.'

Daarnaast is de actiegroep van mening dat de gemeente nu plannen heeft die het er niet veiliger op maken. De verkeerssnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur terugbrengen zou dat wel doen, meent bewoner van de Hoofdweg Jan Spiekhout. Ook worden de elektrische bussen vanuit de wijk Spierveen naar de Hoofdweg verplaatst, maar deze is nou juist te smal. Mocht het idee doorgaan, dan moeten er bushokjes en fietsenstallingen geplaatst worden.

'Voelt niet goed'

Hoofdwegbewoner Spiekhout heeft absoluut niet het gevoel dat de gemeente naar hen luistert. 'Participeren is meedenken en meebeslissen. We hebben een brief gekregen waarin staat dat te zijner tijd nog één informatieavond komt waarin ze ons willen informeren. Kortom nul participatie. Niet meepraten en niet meebeslissen. Dat voelt gewoon niet goed. Wij wonen aan de Hoofdweg. Wij willen een weg die veilig is en er mooi uitziet.'

'Wij hebben gewoon niet het idee dat we gehoord worden', voegt Lamanna er aan toe. 'Er wordt ook niet gereageerd op brieven. Ik begrijp ook wel dat als er van iedere bewoner een brief met vragen komt, dat het dan lastig is om daarop te reageren. Maar ik probeer wel alles te kanaliseren. Er wordt dan geschreven vanuit mij of vanuit Jan. Daarmee wordt de stem verkondigd van alle participanten van de actiegroep. Maar we horen weinig.'

Vervelend

Verantwoordelijk wethouder Hanneke Wiersema vindt het vervelend dat inwoners het gevoel hebben niet gehoord te worden. Wel wil ze benadrukken dat er meerdere keren een informatieavond is gehouden waar bewoners werden gevraagd naar hun input en dat neemt ze mee. Verder wil Wiersema nog niet op deze kwestie reageren. Ze hecht er waarde aan om het eerst in de raad te bespreken.