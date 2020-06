Aantal daklozen dat gebruik maakt van nachtopvang neemt toe

Ook het aantal vrouwen en kinderen dat huiselijk geweld ontvluchtte, nam in 2019 met dezelfde cijfers toe.

Oorzaak

De oorzaak van die toename? 'Een verklaring is dat er in Nederland sowieso sprake is van mensen die gebruik maken van de nachtopvang', zegt Marita Schreur, bestuurder van Het Kopland. 'En voor een ander deel heeft dat te maken met de krapte in het woningaanbod.'

Maar hoewel het aantal mensen dat gebruik maakte van de nachtopvang toenam, bleven ze wel minder lang.

Interventieteam

Schreur: 'Dat komt door onze nieuwe werkwijze. Sinds 2109 hebben we namelijk een interventieteam. Op het moment dat mensen zich aanmelden, kijkt dat team of nachtopvang daadwerkelijk nodig is, of dat ze misschien ook terecht kunnen bij vrienden of familie. Daarnaast kijken we direct of mensen niet toch kunnen doorstromen naar een andere plek.'

Zeker als je kijk naar de vrouwenopvang, dan blijkt dat we altijd volledig vol zitten Marita Schreur - bestuurder Het Kopland

In verband met de coronacrisis, worden dit jaar veel daklozen opgevangen in hotels, zoals Het Schimmelpenninck Huys in Stad. 'De cijfers zijn niettemin stabiel gebleven', zegt Schreur. 'In Groningen blijft dat een groep van tussen de 25 en 40 daklozen. Maar Het Schimmelpenninck Huys is tijdens corona een hele mooie oplossing geweest, waar we heel blij mee waren.'

Huiselijk geweld

Ook de opvang van vrouwen en kinderen nam toe. 'Doordat het huiselijk geweld is toegenomen', verklaart Schreur. 'Dat is ook een landelijk beeld. Maar ook hier zijn we met een interventieteam aan het werk. Als ze eenmaal moeten vluchten wil je ze natuurlijk opvangen, maar voor het zover is proberen we eerst met het gezin zelf aan het werk gaan.'

Of het Kopland door de beide toenames de opvang nog aankan? Schreur: 'Het is krap. Zeker als je kijk naar de vrouwenopvang, dan blijkt dat we altijd volledig vol zitten.'

Lees ook:

- Daklozen weg uit driesterrenhotel in Stad, worden opgevangen in andere hotels

- Hulplijn tegen huiselijk geweld zeven keer gebeld: 'Het is een gekke tijd'