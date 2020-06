Omwonenden melden zich als koper voor aandelen vliegveld Eelde

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft zich per brief gemeld als kandidaatkoper voor de gemeentelijke aandelen van Assen in de luchthaven. VOLE wil de tien procent aandelen van Assen wel graag hebben.

Doel van de club is om als aandeelhouder 'de ontwikkeling van het vliegveld meer in harmonie met de omgeving te brengen', meldt RTV Drenthe.

Strijd tegen luchthaven

VOLE strijdt al jaren tegen de regionale luchthaven. Want de activiteiten daar, zijn volgens de bewonersclub 'al jaren niet in harmonie met de omgeving'. Nu de aandelen van Assen ook op de markt komen, net zoals in maart die van de stad Groningen, grijpt de belangenclub van omwonenden haar kans. 'If you can't beat them join them', lijkt de strategie in deze.

In de brief aan Assen benadrukt VOLE dat ze niet tegen de luchthaven is. 'Maar we vinden dat de luchthaven zich moet ontwikkelen in harmonie met haar omgeving. Bij deze doelstelling past het verwerven van de aandelen in GAE.'

Ook zegt VOLE te beschikken over een uitgebreid netwerk van ervaren adviseurs, zoals economen, juristen, milieukundigen, planologen en bestuurskundigen. 'Daarmee kunnen we bijdragen aan het oplossen van de ontstane situatie rond de luchthaven.'

Duurzaam of liquidatie

VOLE ziet twee toekomstscenario's, schrijft ze in de brief aan Assen. Dat is of een nieuwe businesscase, die moet zorgen voor 'een duurzame rol van het vliegveld in de noordelijke samenleving en economie'. 'Dus rekening houdend met het woon- en leefklimaat, en rustend op een maatschappelijk draagvlak in de omgeving', aldus de belangenclub.

Het tweede scenario is volgens VOLE liquidatie van de luchthaven. 'Een onvermijdelijke conclusie wegens aanhoudende exploitatietekorten. Want ook al zouden de aandeelhouders bereid zijn de exploitatietekorten nog voor vele jaren af te dekken, dit lijkt toch geen begaanbare weg vanwege strijdigheid met de staatssteunregelgeving.'

VOLE stelt dat zijzelf ervan overtuigd zijn, 'dat ze als aandeelhouder beter in staat zijn de belangen van de luchthaven en de regio te dienen, dan de stichting FB Oranjewoud.'

36 procent

Die Friese participatiemaatschappij gaf vorige week al aan interesse te hebben in de GAE-aandelen van de gemeente Assen. FB Oranjewoud nam eerder dit jaar voor 1 euro de 26 procent aandelen in de luchthaven over van de stad Groningen. Met die van Assen erbij, zouden de Friezen op 36 procent uitkomen.

De provincies Drenthe en Groningen hebben als aandeelhouder elk 30 procent en de gemeente Tynaarlo 4 procent.

