Auto's beklad in Appingedam: 'Ik had hem net een maand' (update)

Buurtbewoner Michelle Martodrono wist niet wat ze zag toen ze dinsdagochtend wakker werd.

‘Ik dacht echt: shit. Ik heb die auto net een maand geleden gekregen. Er staat nu levensgroot 'nsb' op mijn auto. Ook is de hele auto ondergespoten.'

's Nachts gebeurd

De auto's zijn van buurtbewoners stonden op de parkeerplaats in de straat. Het vermoeden van de bewoners is dat 's nachts een paar jongeren de wagens hebben bespoten, maar daar is geen bewijs voor.

De auto had ze net een maand in haar bezit (Foto: Michelle Martodrono)

'Geen gerichte actie'

Volgens de politie is er geen sprake van een doelgerichte actie. Eén bewoner heeft inmiddels aangifte gedaan van vernieling, maar de politie verwacht dat meer bewoners dat nog zullen doen.

Agenten doen dinsdagochtend ook een buurtonderzoek om erachter te komen of wijkbewoners iets gezien hebben. Bewoners die niet thuis zijn krijgen een briefje in de bus om eventueel later contact op te nemen. 'Ook vragen wij mensen om eventuele camerabeelden beschikbaar te stellen', zegt een politiewoordvoerder.

Onderzoek

'Ik heb ook rondgevraagd in de buurt', zegt Martodrono, 'maar niemand lijkt enig idee te hebben waarom ze juist hier hebben toegeslagen.’ Ook in een andere straat in de buurt zouden volgens haar auto's zijn bekrast.

Voorlopig laat de bewoonster haar auto even staan. 'De krassen vallen niet weg te halen. en met zo'n auto ga je ook niet rondrijden natuurlijk.'

Dit artikel is bijgewerkt met een reactie van de politie.